Foto: TASS/SCANPIX/LETA

Latvijā oficiāli apstiprināti pirmie omikrona gadījumi







Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Nacionālā references laboratorija apstiprinājusi pirmos divus SARS-CoV-2 omikrona varianta gadījumus, aģentūrai LETA pavēstīja laboratorijas vadītājs Sergejs Ņikišins.

Viņš skaidroja, ka šobrīd vēl trīs šādi paraugi sekvencējas, turklāt vēl viens ir nesen ienācis.

Jau ziņots, ka līdz trešdienai Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) bija saņēmis informāciju no laboratorijas par pieciem paraugiem, kuros konstatētas vairākas mutācijas, kas atbilst Covid-19 vīrusa omikrona paveidam, liecina informācija SPKC mājaslapā.

Galīgo apstiprinājumu par šiem paveidiem sniedz Nacionālā references laboratorija, veicot paraugu sekvencēšanu.

Visos minētajos Covid-19 gadījumos SPKC jau ir organizējis nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus, tostarp apzinājis kontaktpersonas un sniedzis rekomendācijas stingri ievērot mājas karantīnu.

Visi pieci cilvēki ir atgriezušies no ārvalstīm – divi no Zviedrijas, par kuriem SPKC ziņoja pirmdien, divi no Norvēģijas un viens no Lielbritānijas. Visas personas testus veikušas lidostā. Viens inficētais ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, trīs ir 30 līdz 39 gadus veci, bet viens – vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Visos gadījumos personas bija pilnībā vakcinētas.

SPKC aicina iedzīvotājus, kas atgriežas no ārvalstīm Latvijā no ceļojuma vai darba brauciena, veikt valsts apmaksātu testu lidostā, tādējādi pasargājot sevi un citus cilvēkus.

Par visiem minētajiem ieviestajiem omikrona varianta gadījumiem SPKC ir informējis Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un Pasaules Veselības organizāciju, izmantojot Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu.