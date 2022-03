Foto: SHUTTERSTOCK

Latvijā sākas gripas epidēmija







Latvijā no 17.marta sāksies gripas epidēmija, aģentūrai LETA paziņoja Slimības profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Gada desmitajā nedēļā Daugavpilī pacientu skaits, kuri vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs un kuriem noteikta diagnoze gripa, sasniedzis 384,1 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju.

Aizvadītajā nedēļā gripas gadījumi reģistrēti arī Liepājā, kur intensitāte bija 39,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Vidējā gripas intensitāte Latvijā 2022.gada desmitajā nedēļā sasniegusi 56,7 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir visaugstākā intensitāte kopš sezonas sākuma.

Pagājušajā nedēļā Daugavpilī ar apstiprinātu gripu hospitalizēti 32 pacienti, bet Jēkabpilī viens pacients ar aizdomām par gripu. Kopš sezonas sākuma tas ir visaugstākais hospitalizēto pacientu skaits saistībā ar gripu.

No saslimušajiem pacientiem desmit bija vecuma grupā līdz četriem gadiem, 13 – vecumā no pieciem līdz 14 gadiem, astoņi – vecumā no 15 līdz 64 gadiem, bet divi bija vecāki par 65 gadiem.

Ar akūtu augšējo elpceļu infekciju simptomiem ģimenes ārstu praksēs kopā vērsušies 959 pacienti kas ir vidēji 1553,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt Daugavpilī un Liepājā šis rādītājs ir ievērojami augstāks, proti, Daugavpilī tie ir 2514,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, bet Liepājā – 3565,1 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju.

Eiropas gripas uzraudzības tīkla dati rāda, ka 2022.gada devītajā nedēļā par plaši izplatītu gripas aktivitāti un vidēju gripas intensitāti ziņoja desmit valstis – Igaunija, Francija, Ungārija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Slovēnija, Turcija un Skotija.

Par visaugstāko jeb 61% pozitīvo paraugu īpatsvaru ziņoja Slovēnija, par 47% – Ungārija, par 46% – Francija, par 41% – Luksemburga, par 31% – Norvēģija, par 28% – Spānija, par 11% – Šveice, par 10% – Moldova un Skotija.

Gripas monitoringā noteikti gan A tipa, gan B tipa gripas vīrusi, visās monitoringa sistēmās dominējošs ir A/H3.

SPKC atgādina, ka vissmagāk ar gripu slimo gados vecāki un cilvēki ar hroniskām saslimšanām – sirds un asinsvadu, plaušu un nieru hroniskām slimībām, cukura diabētu, onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.

SPKC aicina cilvēkus vakcinēties pret gripu un tās izraisītajām komplikācijām, turklāt, ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas dažu dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu vēl nav par vēlu arī epidēmijas laikā, īpaši ja plānots saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, plānveida operācijas vai ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē. Šobrīd vakcināciju pret gripu valsts apmaksā ikvienam iedzīvotājam.

Klepus, drudža, paaugstinātas ķermeņa temperatūras, stipru galvassāpju, nespēka un iesnu gadījumā, SPKC rekomendē palikt mājās, savukārt, lai izvairītos no inficēšanās – pēc iespējas mazāk apmeklēt publiskas vietas, kur pulcējas daudz cilvēku, un mazāk izmantot sabiedrisko transportu, lietot sejas masku, regulāri vēdināt telpas, bieži un rūpīgi mazgāt rokas. Saslimšanas gadījumā nepieciešams sazinieties ar savu ģimenes ārstu.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem, ja reģistrētais pacients dzīvo ārsta pamatdarbības teritorijā. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.