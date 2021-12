Čārlzs Muro (13 gadi) ir viens no pirmajiem bērniem, kas saņēma “Pfizer” vakcīnu Amerikā. Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Latvija saņēmusi pirmās bērniem paredzētās “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas pret Covid-19, mikroblogošanas vietnē “Twitter” pavēstījis veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Viņš norāda, ka oranži marķētās, bērniem paredzētās vakcīnas ir klāt un šīs nedēļas otrajā pusē varēs sākt 5-11 gadu vecu bērnu vakcināciju pret Covvid-19.

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Zaiga Barvida aģentūru LETA informēja, ka saņemtas 54 000 vakcīnas devu. Bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem vakcināciju Latvijā plānots sākt ceturtdien, 16.decembrī, kad ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestādēs šīs vakcīnas tiks piegādātas. Piegādes uz iestādēm plānotas otrdien un trešdien.

Kā ziņots, vakcināciju šajā vecuma grupā veiks ar īpaši pielāgotām “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnām, ar īpašu marķējumu un mazāku devas sastāvu

Iepriekš ministrs uzsvēra, ka bērnu vakcinācijā noteikti būtu jāsaglabā brīvprātības princips.

Kā vēstīts, Eiropas Zāļu aģentūra ir reģistrējusi “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnu lietošanai bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Tas veikts, pamatojoties uz izvērtējumu no pētījuma datiem, kur šajā populācijā ieguvumi no Covid-19 vakcinācijas pārsniedz risku. Pētījumā piedalījušies 3082 bērni. Šī patlaban ir vienīgā vakcīna, kas Eiropas Savienība pieejama bērnu vecumā zem 12 gadiem vakcinācijai.

Imunizācijas valsts padome paudusi atbalstu bērnu vakcinācijai pret Covid-19 vecuma grupā no 5 līdz 11 gadiem, taču piedāvā vakcīnas veikt ar trīs mēnešu intervālu, iepretim ražotāju rekomendētajām trim nedēļām.