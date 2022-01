Foto: Ukrainas prezidenta preses serviss

Latvija un Ukraina plāno attīstīt sadarbību militārās industrijas jomā







Latvija un Ukraina plāno attīstīt sadarbību militārās industrijas jomā, aģentūru LETA informēja Latvijas Aizsardzības ministrija.

Tuvākajā laikā Latvijā un Ukrainā plānotas augsta līmeņa vizītes šo un citu divpusējās sadarbības jautājumu apspriešanai.

Trešdien aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) tikšanās laikā ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Oleksandru Miščenko pauda bažas par Krievijas militārajām aktivitātēm Ukrainas teritorijā un sevišķi pēdējā laika Krievijas spēku koncentrēšanos pie robežas ar Ukrainu.

Karadarbība Ukrainā turpinās jau vairāk nekā septiņus gadus, un šī brīža Krievijas aktivitātes pie Ukrainas robežas rada bažas par iespējamu jaunu militāru uzbrukumu, apdraudot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, norāda Latvijas AM. Latvija turpina un turpinās sniegt nemilitāra un militāra rakstura atbalstu Ukrainai, uzsvēris Pabriks.

Latvija regulāri sniedz humanitāro palīdzību karadarbībā cietušajiem, tāpat arī nodrošina dažāda veida apmācību Ukrainas bruņotajiem spēkiem gan Latvijā, gan Ukrainā. Ja būs nepieciešams, Latvija piegādāšot arī ieročus, norāda Pabriks.

Savukārt intervijā Latvijas Televīzijai Pabriks jau konkrēti sacīja, ka Latvija sūtīs Ukrainai ieročus. Par to, ka Ukraina ir jāatbalsta, piegādājot tai ieročus, Baltijas valstu aizsardzības ministri vienotu uzskatu pauda gada nogalē.

Aizsardzības ministrs un Ukrainas vēstnieks šodien apmainījušies ar vēlmju sarakstiem par palīdzības sūtījumu saturu, kas vēl tiek saskaņots, pirms Latvija to Ukrainai nosūtīs.

“Ieskaitot arī ieročus un ieroču iekārtas. To mēs darīsim. Un mēs, protams, aicinām arī savus sabiedrotos Eiropā darīt līdzīgi. Jo Ukrainai ir tiesības, un tai jābūt arī spējām sevi aizsargāt. Ukraina lielā mērā noņem spriedzi no mūsu pašu robežām. No mūsu pašu reģiona. Citiem vārdiem sakot, Ukraina karo mūsu karu. Un, lai arī Ukraina nav NATO dalībvalsts, nav tādā veidā sabiedrotā, ir mūsu sabiedrotā tieši ar to, ko viņi dara. Viņi pēc būtības mūs aizstāv,” sacīja Pabriks.

Savukārt Ukrainas vēstnieks pateicies Pabrikam par viņa tiešo un bieži pausto atbalstu Ukrainai.

“Šāds atbalsts, kad lietas tiek pateiktas skaidri, ir augstu novērtēts un nepieciešams,” norādījis Miščenko.

Tikšanās laikā pārrunāts arī Krievijas ultimāts NATO.

“Karadarbība Ukrainā notiek katru dienu un cilvēki turpina mirt. Krievijas aktivitātes nav tikai militāras. Tiek izmantotas arī hibrīdkara metodes, piemēram, mediji, korumpēti politiķi, haosa un panikas celšana Ukrainas iekšienē. Putina Krievija dara visu, lai nepieļautu Ukrainas tuvināšanos Eiropas Savienībai un NATO,” uzsvēris Miščenko.

Pēdējo mēnešu laikā novērota pastiprināta Krievijas spēku savilkšana pie Ukrainas robežām. ASV un ES ir draudējušas Krievijai ar spēcīgām ekonomiskajām sankcijām gadījumā, ja tā uzbruktu Ukrainai.