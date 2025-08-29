Latvijas “lauku bodītes” bez šņabja uz izmiršanas robežas vai mūs sagaida diennakts robotveikali? 0
Alkohola tirdzniecības laika ierobežojums daudzos raisījis bažas, ka mazie lauku veikaliņi sāks viens pēc otra vērties ciet, jo, ko tur liegties, nereti tieši grādīgās dziras ir biežāk pirktā prece.
Ekonomists Jānis Ošlejs X raksta, ka “Te saka, mazie lauku veikaliņi bez šņabja tirdzniecības vakaros un uz rīta pohām būs finanšu grūtībās. Bet mazie lauku veikaliņi drīz pelnīs ar zemāku pašizmaksu: tie automatizēsies atlaižot pārdevēju: lūk bezpārdevēja mazpilsētas veikaliņš Zviedrijā.”
Viņš norāda, ka bildē redzamais veikals atrodas pilsētā, kas pēc izmēra pielīdzināma Valmierai, tāpēc loģisks rodas jautājums, vai šādi veikali sagaidāmi arī Latvijā?
Te saka, mazie lauku veikaliņi bez šņabja tirdzniecības vakaros un uz rīta pohām būs finanšu grūtībās. Bet mazie lauku veikaliņi drīz pelnīs ar zemāku pašizmaksu: tie automatizēsies atlaižot pārdevēju: lūk bezpārdevēja mazpilsētas veikaliņš Zviedrijā. pic.twitter.com/pMaQhP9wrh
— Janis Oslejs (@Oslejs) August 26, 2025
Komentāros cilvēki gan ir diezgan skeptiski, uzskatot, ka Latvija līdz šādam solim vēl ir ļoti tālu. Bail par birokrātiju, lai tādus iekārotu, vandālismu reģionos un pensionāru sliktajām zināšanām digitalizācijā, ņemot vērā, ka reģionos vidējā iedzīvotāja vecums arvien pieaug. Jauniešu tur nav, bet seniori, iespējams, neprastu iepirkties šādos veikalos.
2024. gada lauku skolu pseidoaizstāvēšanas jezgu 2025. nomaina lauku veikalu potenciāli īsāka darbalaika jezga.
Bez kā pavisam noteikti Latvija nevarēs pastāvēt 2026. gadā? Tikai nepareizās atbildes, lūdzu.
— Sergejs Bižāns (@mrserge) August 25, 2025
Jūs jau laikam nezināt, vai negribat zināt, ka VID ir noteikumi, ka visas iekārtas, kurās norēķinās ar karti vai skaidru naudu, jafiskalizē.
— Uldis Nelsons (@uldisn) August 26, 2025
Zinot, ka lielākajā daļā mazo lauku veikaliņu aiz letes stāv paši īpašnieki vai ģimenes locekļi, ļoti cerīga nākotne 🙁
— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) August 26, 2025
Ir zinams, cik tas prieks, t.i. automatizācija, tai mazajai bodei maksā?
— Gatis Taurins (@gatistaurins) August 26, 2025
Nu nesmīdini- tāds ‘mazais lauku veikaliņš’ kādā el vē čuhņā pēc divām dienām tiktu izdemolēts un visas preces iznestas pa tīro. Visas tās drošības un signalizācijas ierīces tak maksā desmit reiz dārgāk nekā viens pārdevējs.#zemākapašizmaksa
— Ilze Kusina (@IlzeKusina) August 26, 2025
Mums līdz šim kā līdz Ķīnai rāpus, tas ir apbrīnojami ko sovaka gēns spēj darīt pat pārtikušiem cilvēkiem. Cukura zagšana degvielas uzpildes stacijās, sveramo preču muhlīšanās ātrajās kasēs, ko beigas sadala uz visām galviņām
— Average_Joe (@simple_avg_Joe) August 26, 2025
Lauku veikaliņš aizvērsies,jo īpašnieki nevarēs atļauties automatizāciju vienam/diviem veikaliem+apsardze.
— Agris Volkovs (@agrisvolkovs) August 26, 2025
tikai nez kā tur iepirksies lauku vecenītes vai zīļuki?… 😅
— Ivars Zariņš (@ZarinsI) August 26, 2025
Jānis nav dzīvojis laukos. Jānis nezina, ka traktorists Antūns un Veras tante bieži bodītē sarunā maizīti uz krīta paņemt. Kad aldziņu un pensiju saņem – atdod
— Oskaronkulis (@Oskaronkulis) August 26, 2025
Un visu pārņems lielās ķēdes, jo vietējie nevar atļauties tādus ieguldījumus tādā automatizācijā. Paies laiks un visi meklēs independent shops, restaurants. Tur kur tādi būs, īpašums būs dārgāks, jo ir cilvēcīga vide. Piemērs, Londonas banāns.
— Heino Elnionis (@Hein0) August 26, 2025
Pilnīgas muļķības! Latvijā tas nestrādās, jo īpaši – mazpilsētas, pat laukos – ne! Atceros, kādus 20 gadus atpakaļ redzēju bildes, ka Zviedrijā rullē – automāti, kur var ziedus nopirkt! Pagajusi 20 gadi, Latvijā tagad šķiet ir Rīgā, daži tikai!
— Mārtiņš Daniels🇱🇻 (@MartinsDaniels) August 26, 2025
Domāju, ka reālāk ir piegāde. Turēt veikalu nav nemaz tik lēti (šāda automatizācija tāpat der (ja vispār) tikai ķēdēm vai high street, ne vienam veikaliņam Mazpisānos).
— Artūrs Pudulis (@artursp) August 26, 2025
Nav tik tālu jāmeklē, Lietuvā arī tādi ir..
— Jānis Siliņš (@JTwiteree) August 26, 2025
Cilvēkiem gados šis nekādi nav risinājums.
— Pūce Umba 🇱🇻 (@rodnijs) August 26, 2025
Internetā atrodama informācija, ka šādi bezkontakta veikali Eiropā vairākās valstīs jau aktīvi darbojas. Tādi diennakts veikali atvērti Zviedrijā, Polijā, Lielbritānijā, Somijā, Nīderlandē un Francijā.
“Rimi Baltic” pavasarī 2024. gadā atklāja pirmo pašapkalpošanās bezpersonāla veikalu Baltijā, kas izvietots Tallinas Noblessner rajonā pie jūras. Pircēji iekļūst veikalā, izmantojot bankas karti, pašapkalpojas ar iepirkšanos un pašiem atskaitās pie kases. Sortimentā — ap 600 ikdienas preču. Alkoholu un tabaku nevar iegādāties.
IKI, otra lielākā pārtikas veikalu ķēde valstī, atvēra otro bezpersonāla veikalu Viļņā, balstoties uz Pixevia tehnoloģijām. Veikals („IKI Express 24/7”) atrodas pazīstamajā Baltā tilta (White Bridge) tuvumā.
Veikals ļauj ienākt, skenējot maksājumu karti, viedtālruni vai pulksteni, bez nepieciešamības skenēt katru preci. AI balstītā sistēma seko līdzi pašām paņemtajām precēm un sagatavo reāllaika pirkuma sarakstu. Lietuvas IKI plāno līdz 2023. gada beigām atvērt līdz pat četriem šādiem veikaliem.
Latvijā vēl nav atvērts līdzīgs autonomais veikals — t.i., pilnībā bez personāla, 24/7 pašapkalpošanās veikala formātā nav startējusi neviena vietējā ķēde. Skatoties pēc “Rimi Baltic” grupas struktūras, tehniski šādi veikali varētu būt iespējamība tuvākajā nākotnē arī Latvijā, bet pašlaik tie vēl ir izteikti pilotprojekti Igaunijā un Lietuvā.
Latvijā iedzīvotāju ir mazāk nekā Lietuvā un Igaunijā, un investori parasti testē jaunos konceptus tur, kur ir lielāks potenciāls un blīvāka tirgus vide (Viļņā vai Tallinā). Autonomā veikala izveide prasa lielus sākotnējos ieguldījumus (AI sistēmas, vārti, kameras, serveri), kas Latvijā var neatmaksāties tik ātri.
Rimi Baltic ir vienots uzņēmums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Viņi pirmo pilotveikalu atvēra Tallinā, jo Igaunija tiek uzskatīta par tehnoloģiski progresīvāko Baltijas valsti.
IKI ir tikai Lietuvā, un tur viņi izmanto vietējās Pixevia tehnoloģijas, kas radās tieši Viļņā — tāpēc arī pilotprojekti notiek tur. Latvijā neviena vietējā lielveikalu ķēde nav tik cieši saistīta ar tehnoloģiju startupiem, lai uzņemtos pirmo soli. Latvija pagaidām ir novērotāja lomā – kad būs redzami, cik veiksmīgi šie projekti darbojas Tallinā un Viļņā, tad, visticamāk, pirmie autonomi veikali parādīsies arī Rīgā, šādu vērtējumu par iemesliem, kāpēc pie mums vēl nav bezkontakta veikalu, sniedzis MI.