#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Latvijas “lauku bodītes” bez šņabja uz izmiršanas robežas vai mūs sagaida diennakts robotveikali? 0

LA.LV
5:56, 29. augusts 2025
Stāsti Izpēte

Alkohola tirdzniecības laika ierobežojums daudzos raisījis bažas, ka mazie lauku veikaliņi sāks viens pēc otra vērties ciet, jo, ko tur liegties, nereti tieši grādīgās dziras ir biežāk pirktā prece.

Reklāma
Reklāma
Vēstījums no viņpasaules: 12 veidi kā gari cenšas ar jums sazināties
Veselam
Augsts asinsspiediens? 9 augi un garšvielas, kas dabiski palīdz to mazināt
6 ķermeņa zonas, uz kurām ieteicams uzklāt smaržas, ja vēlies, lai to aromāts turētos ilgāk
Lasīt citas ziņas

Ekonomists Jānis Ošlejs X raksta, ka “Te saka, mazie lauku veikaliņi bez šņabja tirdzniecības vakaros un uz rīta pohām būs finanšu grūtībās. Bet mazie lauku veikaliņi drīz pelnīs ar zemāku pašizmaksu: tie automatizēsies atlaižot pārdevēju: lūk bezpārdevēja mazpilsētas veikaliņš Zviedrijā.”

Viņš norāda, ka bildē redzamais veikals atrodas pilsētā, kas pēc izmēra pielīdzināma Valmierai, tāpēc loģisks rodas jautājums, vai šādi veikali sagaidāmi arī Latvijā?

CITI ŠOBRĪD LASA
Ja tev drīzumā plānots pirmais randiņš, šīs 3 lietas labāk nedari
“Tas ir acīmredzams!” Vācijas kanclers pirms tikšanās ar Francijas prezidentu pauž tiešu vēstījumu
Satiksmes ministrs dalās būtiskos jaunumos: “Ja vēlēsimies, varēsim izmantot šo iespēju”

Komentāros cilvēki gan ir diezgan skeptiski, uzskatot, ka Latvija līdz šādam solim vēl ir ļoti tālu. Bail par birokrātiju, lai tādus iekārotu, vandālismu reģionos un pensionāru sliktajām zināšanām digitalizācijā, ņemot vērā, ka reģionos vidējā iedzīvotāja vecums arvien pieaug. Jauniešu tur nav, bet seniori, iespējams, neprastu iepirkties šādos veikalos.

Internetā atrodama informācija, ka šādi bezkontakta veikali Eiropā vairākās valstīs jau aktīvi darbojas. Tādi diennakts veikali atvērti Zviedrijā, Polijā, Lielbritānijā, Somijā, Nīderlandē un Francijā.

“Rimi Baltic” pavasarī 2024. gadā atklāja pirmo pašapkalpošanās bezpersonāla veikalu Baltijā, kas izvietots Tallinas Noblessner rajonā pie jūras. Pircēji iekļūst veikalā, izmantojot bankas karti, pašapkalpojas ar iepirkšanos un pašiem atskaitās pie kases. Sortimentā — ap 600 ikdienas preču. Alkoholu un tabaku nevar iegādāties.

IKI, otra lielākā pārtikas veikalu ķēde valstī, atvēra otro bezpersonāla veikalu Viļņā, balstoties uz Pixevia tehnoloģijām. Veikals („IKI Express 24/7”) atrodas pazīstamajā Baltā tilta (White Bridge) tuvumā.

Veikals ļauj ienākt, skenējot maksājumu karti, viedtālruni vai pulksteni, bez nepieciešamības skenēt katru preci. AI balstītā sistēma seko līdzi pašām paņemtajām precēm un sagatavo reāllaika pirkuma sarakstu. Lietuvas IKI plāno līdz 2023. gada beigām atvērt līdz pat četriem šādiem veikaliem.

Latvijā vēl nav atvērts līdzīgs autonomais veikals — t.i., pilnībā bez personāla, 24/7 pašapkalpošanās veikala formātā nav startējusi neviena vietējā ķēde. Skatoties pēc “Rimi Baltic” grupas struktūras, tehniski šādi veikali varētu būt iespējamība tuvākajā nākotnē arī Latvijā, bet pašlaik tie vēl ir izteikti pilotprojekti Igaunijā un Lietuvā.

Reklāma
Reklāma

Latvijā iedzīvotāju ir mazāk nekā Lietuvā un Igaunijā, un investori parasti testē jaunos konceptus tur, kur ir lielāks potenciāls un blīvāka tirgus vide (Viļņā vai Tallinā). Autonomā veikala izveide prasa lielus sākotnējos ieguldījumus (AI sistēmas, vārti, kameras, serveri), kas Latvijā var neatmaksāties tik ātri.

Rimi Baltic ir vienots uzņēmums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Viņi pirmo pilotveikalu atvēra Tallinā, jo Igaunija tiek uzskatīta par tehnoloģiski progresīvāko Baltijas valsti.

IKI ir tikai Lietuvā, un tur viņi izmanto vietējās Pixevia tehnoloģijas, kas radās tieši Viļņā — tāpēc arī pilotprojekti notiek tur. Latvijā neviena vietējā lielveikalu ķēde nav tik cieši saistīta ar tehnoloģiju startupiem, lai uzņemtos pirmo soli. Latvija pagaidām ir novērotāja lomā – kad būs redzami, cik veiksmīgi šie projekti darbojas Tallinā un Viļņā, tad, visticamāk, pirmie autonomi veikali parādīsies arī Rīgā, šādu vērtējumu par iemesliem, kāpēc pie mums vēl nav bezkontakta veikalu, sniedzis MI.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.