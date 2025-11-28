Aculiecinieces iesūtītas fotogrāfijas

VIDEO. "Tik daudz ugunsdzēsēju, nesaprotu, kas notiek!" Cilvēki satraukti par notiekošo Mežciemā, Biķernieku ielā

18:33, 28. novembris 2025
“Tik daudz ugunsdzēsēju, bet liesmas nemanu! Nesaprotu, kas notiek,” tā ap 17:00 vakarā LA.LV redakcijai ziņoja kāda aculieciniece, kura atradās netālu no Biķernieku ielas 89, Rīgā. Pie dzīvojamajām ēkām bija novērojama liela ugunsdzēsēju rosība.

Lai gan skats pamatīgi nobiedēja apkārt esošos iedzīvotājus, publiskotā informācija liecina, ka par laimi nekāda nelaime nav notikusi.

“Ap pulksten pieciem vakarā glābšanas dienestā saņemta ziņa, ka Mežciemā, 16.stāvu dzīvojamajā mājā Biķernieku ielā jūtams sadūmojums.

Šis izsaukums mobilizējis prāvus ugunsdzēsēju spēkus, taču šajā gadījumā trauksme izrādījusies velta. Nams pārbaudīts, degšana nav konstatēta un šobrīd operatīvie dienesti jau devušies prom no notikuma vietas,” sociālajos tīklos informē 360TV Ziņas.

