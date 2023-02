Kalsnavas arborētuma kataloga odziņa ir kokaugu izturība – no šejienes sēklām izaudzētie koki būtībā var augt samērā pretējos apstākļos, piemēram, tiklab Izraēlā, kā arī Islandē. Katalogs izsūtīts vairāk nekā 130 dažādiem dārziem visā pasaulē, to vidū – Japāna, Spānija, Francija, Kanāda, Kuba. LVM publicitātes foto

Latvijas retumi – starptautiskā sēklu apmaiņas katalogā







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Latvijas kokaugu sēklas ļoti interesē dārzu veidotājus visā pasaulē. Pieprasīta ir gan parastā priede un egle, gan arī retāku sugu sēklas. Jo īpaši saistoši ir tieši tie augi, kuri ir adaptējušies Vidzemes augstienes apstākļos. Tādēļ interese par iespēju tikt pie šādām sēklām apmaiņas ceļā ir liela,” tā “Latvijas Avīzei” atzīst AS “Latvijas valsts meži” Kalsnavas arborētuma informācijas centra vadītājs Gatis Teilis.

Runa ir par Kalsnavā pērnruden ievāktajām dekoratīvo kokaugu sēklām, kas nupat iekļautas starptautiskajā sēklu apmaiņas katalogā “Index seminum” (tulk. no latīņu valodas – sēklu indekss). Tas ir savvaļas vai kultivētu augu sēklu katalogs, kam līdzīgus bez maksas vai apmaiņā pret līdzvērtīgām sēklām piedāvā botāniskie dārzi, den­drāriji, kolekcionāri, dārzkopības izglītības iestādes visā pasaulē, tā nodrošinot savu kolekciju daudzveidību, kā arī augu pavairojamā materiāla bāzi. Sēklu apmaiņa dod iespēju paplašināt kolekcijas, ieviešot tajās arī neparastus augus, kas spēj pielāgoties konkrētajiem apstākļiem, piemēram, saņemot sēklas no tuksnešu vai kalnu reģionu dārziem un savvaļas, ko citādi būtu iespējams iegūt vienīgi ekspedīcijās.

Kalsnavas arborētuma kataloga odziņa ir kokaugu izturība, no šejienes sēklām izaudzētie koki būtībā var augt samērā pretējos ap­stākļos – piemēram, tiklab Izraēlā, kā arī Islandē. Tā kā arborētums atrodas Vidzemē, Madonas novadā, kur ir īsāks augu veģetācijas periods un zemākās temperatūras maksimums salīdzinājumā ar Latvijas centrālo un dienvidu daļu, augi šeit iziet sava veida pārbaudi jeb izdzīvošanas skolu. Kopumā šeit apmēram 144 hekt­āru platībā var aplūkot vairāk nekā 300 dažādu sugu un šķirņu skuju kokus.

Kalsnavieši starptautiskajā sēklu apmaiņā “Index seminum” piedalās kopš 1981. gada. Šajā laikā izdoti jau vairāk nekā 40 kokaugu sēklu katalogi.

Kā stāsta G. Teilis, pro­gramma nozīmē sēklu apmaiņu bez komerciāla mērķa un interese par Latvijas augiem ir nemainīgi augsta.

“Dārzi, kas rūpējas par kolekcijas mērķtiecīgu paplašināšanu ar dažādiem kok­augiem, šo izmanto kā iespēju kolekciju papildināšanā. Lai gan katalogs izdots tikai nupat, esam jau saņēmuši pasūtījumus ar 68 sēklu dažādībām no Beļģijas, Spānijas, Vācijas, Austrijas, Francijas, Nīderlandes, kā arī no kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā. Tāpat sēklas aizceļos arī uz Ukrainu,” stāsta G. Teilis, norādot, ka kokaugu retumus pasūta arī paši kalsnavieši. Patlaban tiek izskatīts 31 sēklu paraugs no 17 dažādām valstīm.

Jāpiezīmē, ka līdzīgus katalogus izdod ne tikai Kalsnavas arborētums, bet arī citi audzētāji, piemēram, Latvijas Universitātes botāniskais dārzs Rīgā un Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī. Jēdziens “arborētums” nozīmē zinātnisku augu kolekciju, kas fokusējas uz kokaugiem, par ko vēsta nosaukums “arbor”, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “koks”.