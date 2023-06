Foto: Paula Čurkste/LETA “Swedbank” Rīgā.

Latvijas “Swedbank” piekritusi maksāt 3,4 miljonus ASV dolāru saistībā ar Krimas sankciju pārkāpumu Ieteikt







ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) paziņojis par izlīgumu ar Latvijas “Swedbank” saistībā ar Krimas sankciju pārkāpumu.

“Swedbank” ir piekritusi pārskaitīt 3 430 900 ASV dolāru (3 144 179 eiro), lai nokārtotu savu iespējamo civiltiesisko atbildību par OFAC noteikto Krimas sankciju pārkāpumu.

2015. un 2016.gadā Latvijas “Swedbank” klients izmantoja Latvijas “Swedbank” elektroniskās bankas platformu no interneta protokola adreses Krimā, lai nosūtītu maksājumus personām Krimā, izmantojot ASV korespondentbankas. Izlīguma summa atspoguļo OFAC konstatējumu, ka Latvijas “Swedbank” acīmredzamie pārkāpumi netika brīvprātīgi pašaizliedzīgi atklāti.

Kā teikts OFAC paziņojumā, pirms Krievijas 2014.gada iebrukuma Ukrainas Krimas reģionā “Swedbank” bija piesaistījusi kuģniecības nozares klientu Krimā, kuram piederēja trīs īpašam nolūkam dibinātas kompānijas, kurām katrai bija konts Latvijas “Swedbank”. Laika posmā no 2015.gada 5.februāra līdz 2016.gada 14.oktobrim klients iniciēja 386 darījumus par kopējo summu 3 312 120 ASV dolāru (3 035 326 eiro), izmantojot kontus, kas piederēja kompānijām, kuri tika apstrādāti, izmantojot ASV korespondentbankas.

Ap 2016. gada martu kompāniju īpašnieks mēģināja nosūtīt ar savu uzņēmējdarbību saistītus maksājumus no IP adreses Krimā, izmantojot elektroniskās banku platformu, uz ASV korespondentbanku, kas noraidīja maksājumus, atsaucoties uz iespējamo saistību ar Krimu, un brīdināja Latvijas “Swedbank”.

Latvijas “Swedbank” mēģināja iegūt papildu informāciju no šīs ASV korespondentbankas un pieprasīja papildu informāciju no kompāniju īpašnieka. Latvijas “Swedbank” nesaņēma atbildi no ASV korespondentbankas, un kompāniju īpašnieks nepatiesi apliecināja Latvijas “Swedbank”, ka neviens no maksājumiem nav saistīts ar Krimu. Pamatojoties uz šo apgalvojumu, “Swedbank” pāradresēja noraidītos maksājumus uz citu ASV korespondentbanku, kas galu galā tos veica.

Kā norāda OFAC, Latvijas “Swedbank” bija pamats zināt, ka klienta apliecinājumi, ka maksājumi nav saistīti ar Krimu, ir nepatiesi. Klienta dati skaidri parādīja, ka viņš fiziski atrodas Krimā un šī informācija bija “Swedbank” rīcībā brīdī, kad tika pārkāptas sankcijas.

Latvijas “Swedbank” rīcības rezultātā tika pārkāpts 2014.gada 19.decembra izpildrīkojums “Bloķēt noteiktu personu īpašumu un aizliegt noteiktus darījumus attiecībā uz Ukrainas Krimas reģionu”. Konkrēti, Latvijas “Swedbank” ļāva savam klientam iniciēt maksājumus no Krimas, izmantojot e-bankas platformu, kuru galu galā apstrādāja ASV korespondentbanka. Šīs rīcības rezultātā tika eksportēti finanšu pakalpojumi uz Krimu, pārkāpjot izpildrīkojumu.