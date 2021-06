“Latviju piespieda.” Valainis par digitālā vakcinācijas pret Covid-19 sertifikāta ieviešanu Ieteikt







“Eiropas Komisija piespieda Latviju ieviest digitālo zaļo sertifikātu,” šādu viedokli televīzijas RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” pauda 13. Saeimas deputāts Viktors Valainis (ZZS).

Viņš norādīja, ka, pirmkārt, šis risinājums bija jāievieš daudz agrāk.

“Latvijas valdība, un Saeimā mēs pārliecinājāmies, to izdarīja tikai tāpēc, ka Eiropas Komisija piespieda Latvijas valsti to izdarīt. Pretēja gadījumā mēs nonāktu izolācijā no citām Eiropas Savienība valstīm,” sacīja Valainis.

Kā piemēru viņš min valdības vilcināšanos atļaut klātienē vērot Pasaules čempionāta spēles hokejā vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem.

“Mēs redzējām kāda epopeja bija ar hokeja biļetēm. Cik ļoti Veselības ministrija stāstīja, ko mēs varam, ko nevaram, cik ļoti mēs esam nevarīgi,” atgādina deputāts.

Viņš uzsver, ka tikai ar lielu parlamenta spiedienu izdevies panākt, ka hokeja spēles var vērot klātienē.

Tas pats attiecoties uz digitālā zaļā sertifikāta ieviešanu.

“Ja nebūtu Eiropas Komisijas spiediena, es uzskatu, ka mums tāda zaļā sertifikāta nebūtu,” sacīja politiķis.

Jau vēstīts, ka šā gada 1.jūnijā Latvijā tika sākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana, kas nodrošinās iedzīvotājiem iespēju uzrādīt apliecinājumu par veikto vakcināciju pret Covid-19, veiktā Covid-19 laboratoriskā testa rezultātu vai Covid-19 izslimošanas faktu.

Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var apskatīt tīmekļvietnē “covid19sertifikats.lv”, pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem.

Latvijas izsniegtos digitālos Covid-19 sertifikātus atpazīs arī citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Turklāt no 15.jūnija tiks sākta integrācija ar ES digitālā Covid-19 sertifikāta vārteju.