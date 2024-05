Aivars Lembergs. Foto: Edijs Pālens/ LETA

Lembergs pārsūdzējis nelabvēlīgo spriedumu lietā par koruptīviem noziegumiem Ieteikt







Bijušais Ventspils mērs, pašreizējais Ventspils domes deputāts Aivars Lembergs (“Latvijai un Ventspilij”) pārsūdzējis Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru viņam piespriests četru gadu cietumsods un mantas konfiskācija, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Par Rīgas apgabaltiesas pērnā gada spriedumu ir saņemts prokurora kasācijas protests un kopumā 15 kasācijas sūdzības, tai skaitā no viena apsūdzētā, pieciem aizstāvjiem, viena cietušā un pieciem aizskartās mantas īpašnieku pārstāvjiem.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa kā apelācijas instance Lembergu atzina par vainīgu virknē epizožu par koruptīviem noziegumiem, bet par gadu samazināja cietumsodu.

Tiesa viņam nolēma piespriest četru gadu cietumsodu un mantas konfiskāciju. Cietumsodā apelācijas instances tiesa tāpat kā pirmā instance nolēma ieskaitīt Lemberga atrašanos apcietinājumā un pavadīto laiku mājas arestā.

Sodā ieskaitīja apcietinājumā pavadīto laiku no 2007.gada 14.marta līdz 2007.gada 10.jūlijam un no 2021.gada 22.februāra līdz 2022.gada 25.februārim, kā arī mājas arestā pavadīto laiku no 2007.gada 10.jūlija līdz 2008.gada 22.februārim. Minētais nozīmē, ka Lembergs cietumā un mājas arestā kopumā pavadīja aptuveni 700 dienas.

Ja šāds spriedums stāsies spēkā, Lembergam ieslodzījumā būtu jāpavada aptuveni puse no piespriestā soda, taču viņam būtu iespēja pretendēt uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu.

Daļā apsūdzību Lembergu attaisnoja.

Lemberga dēlam Anrijam Lembergam tiesa arī lēma samazināt cietumsodu, piespriežot vienu gadu un 11 mēnešus aiz restēm. Tāpat tiesa viņam piesprieda mantas konfiskāciju.

Arī kādreizējam Aivara Lemberga biznesa partnerim Ansim Sormulim piespriests mazāks sods nekā pirmajā instancē, proti, brīvības atņemšanu uz vienu gadu un deviņiem mēnešiem. Sodā ieskaitīja arī viņa aptuveni mēnesi ilgo atrašanos apcietinājumā 2007.gadā. Arī Sormulim piemērota manta konfiskācija.

Par apelācijas instances nolēmumu vēl būs iespējams iesniegt kasācijas sūdzību vai protestu Augstākajā tiesā (AT). Tādā gadījumā tiek organizēta senatoru sēde, kurā lemj, vai vispār ierosināt kasācijas tiesvedību.

Arī prokurors jau solījis iesniegt kasācijas protestu, jo uzskata Lembergam piespriesto sodu par neadekvāti mazu.

Rīgas apgabaltiesa kā pirmā instance šo lietu sāka skatīt jau 2009.gadā.