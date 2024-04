FOTO: Zane Bitere/LETA

Aivars Lembergs sašutis par kārtējo slogu uz Latvijas patērētāju kakla: “Tā mēs iegriezām Krievijai – pērkam dārgākus dārzeņus no Krievijas” Ieteikt







Aivars Lembergs savā “Facebook” kontā publicējis video ar pārdomām par dārzeņu nonākšanu Latvijā. Viņš ir sašutis par to, kāda sistēma šobrīd darbojas.

Reklāma Reklāma

Savā video Lembergs saka: “Ziņa no Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas. Krievijas dārzeņi Latvijā nonāk caur Poliju.

Tātad Latvijas parlaments ar likumu aizliedza Latvijā ievest Krievijas dārzeņus un ne tikai dārzeņus.

Kas notiek? Somu līcī, Krievijas ostā dārzeņi tiek iekrauti kuģī, aizvesti uz Poliju, tur tie kļūst par poļu dārzeņiem un tiek atvesti uz Latviju.

Kas uz šo te kustību nopelna? Krievija un visvairāk – Polija. Kas maksā? Latvijas patērētājs. Kas ir Latvijas patērētājs? Latvijas tauta.

Tā mēs iegriezām Krievijai, jo pērkam dārgākus dārzeņus no Krievijas. Ļoti gudri un tālredzīgi, tiešām malači.”

Pārtikas produktus no Krievijas un Baltkrievijas šogad pirmajā ceturksnī ievedis 61 Latvijā reģistrēts uzņēmums, aģentūra LETA noskaidroja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).

Apkopotie dati liecina, ka tostarp 39 uzņēmumi pārtikas produktus no Krievijas un Baltkrievijas ieveduši ne tikai šogad pirmajā ceturksnī, bet arī pagājušajā gadā, kamēr 22 uzņēmumi pārtikas produktus importējuši tikai šogad.

Uzņēmumu sarakstā galvenokārt ir tirdzniecības nozares uzņēmumi, loģistikas kompānijas un farmācijas nozares pārstāvji.

Starp uzņēmumiem, kas pārtikas produktus no minētajām valstīm ieveduši gan pērn, gan arī šogad pirmajā ceturksnī, ir AS “Amber Latvijas balzams”, SIA “Agerona”, SIA “Aizkraukles saldumi”, SIA “Apeks serviss”, SIA “Arkadia Trade”, SIA “Asti Group”, SIA “Avento”, SIA “Balt Color”, SIA “Belevskaya pastila”, SIA “Blumbergi MN”, SIA “Compass Transit”, SIA “DCL”, SIA LSEZ “Ekers Stividors LP”, SIA “Elpis”, SIA “Global Medicus”, SIA “Grace Baltic”, SIA “Jaunzeltiņi”, SIA “Lenaks”, SIA “Loģistika AG”, SIA “Mango Trade”, SIA “MG Trade”, SIA “Monolith Baltic”, SIA “NL Continental Baltic”, SIA “Perviz”, SIA “Prodimpekss loģistikas grupa”, SIA “Ritalekss”, SIA “Sapnis-L”, SIA “SWL.LV”, SIA “Tabakas nams grupa”, SIA “Tirgobalt-X”, SIA “Transit Service Agency”, SIA “Trialto Latvia”, SIA “Universal Financial Group LTD”, SIA “Vermats”, SIA “Ventspils Grain Terminal”, SIA “Vija SP”, SIA “Viktorija un J”, SIA “Viola Farma” un SIA “WT Terminal”.

Reklāma Reklāma

Tikmēr tikai šogad pirmajā ceturksnī pārtikas produktus no Krievijas un Baltkrievijas importējuši SIA “99snack”, SIA “ABX Terminal”, SIA “Alvedik”, SIA “Baltic Pack”, SIA “Belpiščeprom”, kas pieder virknei Baltkrievijā reģistrētu kompāniju, SIA “Berlat grupa” un SIA “Berlat Trading”, SIA “BLPP Trading”, SIA “CrossChem”, SIA “DSV Latvia”, SIA “Jelgavfarm”, SIA “Transporta ekspedīcijas un muitas brokeru firma “K.I.F.””, SIA “Latvijas ķīmija”, SIA “Lauku radi”, SIA “Leversa”, SIA “Mann-Tess tranzīts”, SIA “Marnetto”, SIA “OVI”, SIA “Reftrans Logistics”, SIA “Saulīte pārtikas grupa”, SIA “V.J.D.” un Šacka Jelgavas individuālais uzņēmums “Zvanošie ciedri”.

PVD norāda, ka sarakstā ir atrodami gan tādi uzņēmumi, kuri paši ieveduši pārtikas produktus, gan arī tādi kā, piemēram, SIA “DSV Latvia”, SIA “Baltic Pack”, SIA “Lauku radi”, SIA “Reftrans Logistics” un SIA “Trialto Latvia”, kuri robežkontroles brīdī norādīti kā pārtikas preču galamērķis, jo sniedz, piemēram, noliktavas pakalpojumus.

2023.gadā kopumā pārtikas preces no Krievijas un Baltkrievijas saņēma 85 Latvijā reģistrēti uzņēmumi.

LETA jau vēstīja, ka 8.martā stājās spēkā liegums Latvijā ievest virkni Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu.

Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātie un Ministru kabinetā apstiprinātie noteikumi par ievešanai Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem paredz, ka aizliegums attiecas uz kartupeļiem, tomātiem, dažāda veida sīpoliem, ķiplokiem, kāpostaugiem, dārza salātiem, burkāniem, galda rāceņiem un kāļiem, galda bietēm, auzu saknēm, sakņu selerijām, redīsiem un tamlīdzīgiem sakņu dārzeņiem, gurķiem un kornišoniem, pākšu dārzeņiem un uz citiem svaigiem dārzeņiem.

Tāpat Latvijā nevar importēt no Krievijas un Baltkrievijas nākušus riekstus, banānus, dateles, vīģes, ananāsus, avokado, citrusaugļus, melones, bumbierus, cidonijas, aprikozes, ķiršus, persikus, plūmes, mellenes. Aizliegums attiecas arī uz saldētiem, konservētiem un žāvētiem riekstu un augļu produktiem.

No Krievijas un Baltkrievijas Latvijā nevar ievest arī kviešus un kviešu un rudzu maisījumus, rudzus, miežus, auzas, kukurūzu, rīsus, graudu sorgo un griķus.

Aizliegums attiecināts arī uz miltiem un granulām no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, klijām, cietes ražošanas atlikumiem un tamlīdzīgiem atlikumiem, cukurniedru raušiem un citiem cukura ražošanas atkritumiem, drabiņām vai škiedeņiem, eļļas raušiem no sojas pupiņām, zemesriekstu eļļām, kokvilnas sēklām, linsēklām, rapšu sēklām, kokosriekstiem vai palmu riekstiem.

Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas turpmāk nevar ievest arī vīnogu nogulsnes, augu izcelsmes materiālus un augu atkritumus, atliekas, blakusproduktus un izstrādājumus, kas izmantojami dzīvnieku barībā.

Līdztekus ziņots, ka, salīdzinot ar sākotnējo importa aizliegumam pakļauto preču sarakstu, no tā izņemta sadaļa, kas Latvijā paredzēja liegt ievest Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes eļļas augu sēklas un augļus, kā arī augus rūpnieciskām vajadzībām, salmus un rupjo barību.

Piemēram, sākotnēji bija paredzēts Latvijā liegt ievest arī Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes augus vai augu daļas, ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, ceratoniju pākstis, jūras aļģes un citādas aļģes, cukurbietes un cukurniedres, augļu kauliņus un kodolus. No saraksta tika izņemti arī saulespuķu spraukumi un biešu mīkstumi, kas plaši tiek izmantoti lauksaimniecībā.