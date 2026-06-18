VIDEO. FOTO. Neveikls un atmaskojošs mirklis. Putina apsargs netīšām pārāk skaļi izrunājas kameru priekšā 0

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LA.LV
12:00, 18. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas prezidenta Vladimira Putina publiskās uzstāšanās laikā Kazaņā fiksēts kāds visai pikants incidents, tas izraisījis plašu rezonansi sociālajos tīklos. Video redzams, ka viens no apsardzes darbiniekiem, izmantojot rāciju, sanākušos cilvēkus nosauc par “masu skatuvi” un dod norādījumus par viņu pārvietošanu.

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Notikums risinājies Putina vizītes laikā Tatarstānā, kur viņu sagaidīja reģiona vadītājs Rustams Minnihanovs. Abi kopā devušies pa laukumu pie vietējiem iedzīvotājiem un organizētā pasākuma dalībniekiem, ar kuriem tika veikta simboliska sasveicināšanās un sarunas.

Sociālajos tīklos izplatītajos kadros redzams, ka apsargs, kamēr delegācija virzās pa pakāpieniem, rācijā norāda, ka “masu skatuve” jāvirza tālāk, kas radījis diskusijas par pasākuma organizācijas aizkulisēm.

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Video redzams arī, ka Putins un Minnihanovs īslaicīgi sarunājas ar klātesošajiem, interesējoties, no kurienes viņi ieradušies, taču drīz vien dodas tālāk, nepabeidzot visas sarunas.

Šī bija viena no retākajām Krievijas prezidenta vizītēm reģionos pēdējā laikā – mediji norāda, ka iepriekšējā publiskā parādīšanās ārpus Maskavas notikusi pirms vairākiem mēnešiem.

Notikums izraisījis plašas diskusijas tiešsaistē par to, cik lielā mērā šādi pasākumi tiek organizēti un vai klātesošā publika ir spontāna vai iepriekš sagatavota.

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