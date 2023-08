“Lidmašīna avarēs gaisā…” Publicēts video, kurā Prigožins tieši vai netieši pareģo savu nāvi

Antons Geraščenko savā “X” konta aprakstā norāda, ka ir Ukrainas patriots, Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks, Nākotnes institūta dibinātājs un Krievijas propagandas oficiālais ienaidnieks. Šoreiz viņš dalījies ar video, kurā “Vagner” algotņu līderis Jevgeņijs Prigožins it kā pareģo savu nāvi.

“Labāk nogaliniet mani, bet es nemelošu. Jāsaka godīgi: Krievija ir uz katastrofas sliekšņa. Ja šodien zobrati netiks noregulēti, lidmašīna avarēs gaisā,” uzsver Prigožins.

“The plane will fall apart in mid-air”, a video of Prigozhin predicting his death has appeared.

💬”You better kill me, but I won’t lie. I have to be honest: Russia is on the brink of disaster. If these cogs are not adjusted today, the plane will fall apart in mid-air”, Prigozhin… pic.twitter.com/sG8beb2HLp

