Maskavas centrā pie Prigožina piemiņai izveidota memoriāla pulcējas vairāki desmiti cilvēku

Maskavas centrā Varvarkas ielā pie Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” dibinātāja Jevgēņija Prigožina un grupējuma komandiera Dmitrija Utkina piemiņai stihiski izveidotā memoriāla svētdien pulcējās aptuveni 50 cilvēki, platformā “Telegram” vēsta kanāls “Avtozak LIVE”.

Stihiski memoriāli Prigožina piemiņai daudzviet Krievijā sāka rasties jau 24.augustā – nākamajā dienā pēc “Vagner” dibinātājam piederošās lidmašīnas katastrofas Tveras apgabalā.

Viens no pirmajiem memoriāliem tika izveidots Prigožina dzimtajā Sanktpēterburgā pie “Vagner” centra ēkas.

Pie šiem memoriāliem cilvēki nes ziedus, sveces, “Vagner” dibinātāju fotogrāfijas, grupējuma simboliku.

Jau ziņots, ka 23.augustā Tveras apgabalā avarēja Prigožinam piederošā lidmašīna “Embraer Legacy 600”. Atbilstoši Krievijas aviācijas pārvaldes informācijai lidmašīnā atradās desmit cilvēki – trīs apkalpes locekļi un septiņi pasažieri. Pasažieru vidū bijuši arī Prigožins un Utkins.

Visi cilvēki, kas atradās lidmašīnā, gājuši bojā.

Krievijas Izmeklēšanas komiteja svētdien paziņoja – ekspertīžu rezultātā apstiprināts, ka bojāgājušo identitāte atbilst apkalpes locekļu un pasažieru oficiālajam sarakstam.

Tādejādi komiteja apstiprināja, ka bojāgājušo vidū ir arī Prigožins un Utkins.

Tiesa gan, ekspertu vidū un mediju telpā kopš katastrofas brīža izskanējuši arī pieņēmumi, ka tas ir Prigožina nāves inscenējums, “Vagner” dibinātājam dodot iespēju pazust.

Kā vēl piektdien tviterī norādīja Lielbritānijas militārais izlūkdienests, “nav neapstrīdamu pierādījumu, ka Prigožins bija lidmašīnā, un viņš ir pazīstams kā cilvēks, kas ievēroja ārkārtīgus drošības pasākumus”.

“Tomēr ir lielā mērā ticams, ka viņš tiešām ir miris,” atzina britu izlūki.

Rietumos bāzēto krievu mediju iztaujātie eksperti sliecas par labu versijai, ka Prigožina lidmašīnas katastrofa ir Kremļa atriebība par jūnijā notikušo “Vagner” dumpi.

Rīkojumu nogalināt algotņu grupējuma “Vagner” vadītāju Prigožinu, visticamāk, devis Krievijas prezidents Vladimirs Putins, norāda ASV Kara studiju institūts (ISW).

ISW piekrīt viedoklim, ka Prigožina lidmašīnas nogāšanās nenotika nejauši 23.augustā – tieši divus mēnešus pēc dumpja sākuma 23.jūnijā.

You'd better kill me but I won't lie, I'll be honest…

Russia is on the brink of disaster!

If these screws are not adjusted today, the plane will disintegrate in the air…”

said Prigozhin in an eerily prophetic statement.

pic.twitter.com/3daQbl7B3m

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2023