Liekas, ka elektrība ir dārga šobrīd? Ministrs Melnis aicina uz to paskatīties īpašā veidā 0

0:19, 16. oktobris 2025
TV24 raidījumā “Globuss” klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) centās skaidrot situāciju ar elektrības cenām, atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvija, investējot zaļā kursa izpildē un subsidējot privātpersonas, piemēram, ar saules paneļiem un tamlīdzīgiem risinājumiem, tomēr nespēj samazināt elektrības cenas.

Melnis aicināja uz situāciju raudzīties plašāk, kā pirmo iemeslu minot: “Mēs ļoti ātri pieradām, ka vasarā saulainās dienās elektrības cena bija tuvu nullei vai pat negatīva. Jā, tāpēc mēs arī sakām, ka Latvijas enerģijas portfelī pietrūkst vēja, jo vējainajās dienās, kas pamatā ir pavasarī, rudenī un ziemā, elektrības cena tad būtu krietni vien zemāka.” Vēja enerģija ir tas potenciāls, kā Latvijai šobrīd pietrūkst, rezumēja ministrs.

Viņš gan atzina, ka atsevišķās dienās elektrības cenas noteikti periodiski būs augstas, taču kā risinājumu satraukumam par aktuālajām augstajām cenām Melnis ieteica tās vērtēt gada griezumā.

“Salīdzinot, piemēram, ar pagājušā gada cenām, ir redzams, ka kopējais elektroenerģijas cenu līmenis šobrīd iet uz leju,” norādīja ministrs. “Protams, mēs varam sastapt kosmiskas cenas noteiktos brīžos, piemēram, ziemā, kad laiks ir apmācies, ir bezvējš un ir zems ūdens līmenis. Jā, tad elektrības cena būs augsta,” skaidroja Melnis par atsevišķajiem gadījumiem.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025

