9:09, 9. oktobris 2025
Jau senāk sacīju un piedāvāju ideju, ka saules parkus Latvijā vajadzētu izvietot degradētās vietās – zemēs, kuras ir grūti izmantot, piemēram, vietās, kur ir kāds noteikts piesārņojums. Tas nu ir nokavēts, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās Jānis Grasbergs, Saeimas deputāts (NA).

Tomēr matemātika ir ļoti vienkārša – jo vairāk ražo elektrību, jo tā ir lētāka; sistēma ir sarežģīta, bet vienkāršotai sapratnei to var skaidrot tā, ka cilvēki maksā pēc dārgākā ražotāja cenas. Līdz ar to, ja pēc elektrības ir pieprasījums, cenu nosaka dārgākais ražotājs, skaidro deputāts.

Viņš turpina skaidrot elektrības cenu veidošanos: “Vēja, saules un cita veida ‘zaļā’ elektrība tiek ražota tad, kad pūš vējš, spīd saule, tajos brīžos elektrības cenas aiziet tā sauktajā mīnusā.”

Kā jaunu tendenci Grasbergs min faktu, ka pēdējā laikā pie saules parkiem tiek izvietotas “baterijas”, kurās uzkrāt elektrību dienas laikā, kad tās cena ir zema vai 0, bet naktīs, kad cenas ceļas, elektrību “laiž ārā” – tas cenas novienādo.

Tas, ko cilvēks redz un saprot, ir tas, ko viņš redz rēķinā. “Mēs gribam lētāku elektrību, bet negribam, ka mums skatu izbojā?! Kā zemniekam sentiments pret lauksaimniecības zemi – tam nepatīk saules parki, citam sentiments pret ainavu, ka tur kaut kas griežas,” smejas Grasbergs.

Viņš tic, ka var atrast vietas, kur nevienam šie saules un vēja parki netraucētu, piemēram, purvos, vienlaikus viņš neatbalstot jūras vēja parkus, jo tiem ir tā sauktie “garantētie maksājumi”, kur jau sākotnēji ir noteitks elektrības cenas zemākais slieksnis – tur nekad nebūs iespēja, ka šīs elektrības cena būs 0.

