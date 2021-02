Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Lielbritānijā iebraucējiem drīzumā būs jāveic trīs Covid-19 testi







Lielbritānijā iebraucējiem drīzumā būs jāveic trīs Covid-19 testi un desmit dienas jāievēro karantīna, otrdien ziņo mediji.

Cilvēkiem būs jāveic viens Covid-19 tests pirms došanās uz Lielbritāniju un vēl divi testi pēc ierašanās – desmit dienu karantīnas perioda otrajā un astotajā dienā, ziņo mediji, norādot, ka valdība par jaunajiem noteikumiem paziņos jau šodien.

Lielbritānijas Veselības ministrija norādījusi, ka šādas prasības palīdzētu varasiestādēm efektīvāk izsekot jaunos inficēšanās gadījumus, vēsta britu raidorganizācija BBC.

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem noteikumiem Lielbritānijā tiek ielaisti tikai pilsoņi vai iedzīvotāji, kas atgriežas mājās no ārvalstīm, un cilvēki ar “likumīgi atļautu iemeslu” iebraukt Lielbritānijā.

Iebraucējiem jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts trīs dienas pirms ceļojuma, un desmit dienas jāpavada mājās karantīnā.

No 15.februāra spēkā stāsies arī stingrāki noteikumi attiecībā uz iebraucējiem no vairākām valstīm Dienvidamerikā un Āfrikas dienvidos. Iebraucējiem no šīm valstīm būs jāievēro karantīna viesnīcās, ko šim nolūkam izraudzījusies valdība.

Lielbritānijas valdība stingrākus noteikumus iebraucējiem piemēroja pēc tam, kad valstī sāka izplatīties lipīgākie vīrusa paveidi, tostarp paveids, kas sākotnēji tika atklāts Dienvidāfrikā.