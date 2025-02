Liepnieks: Nešaubos, ka Siliņai, tāpat kā mums visiem, “besī” Briškens, bet diemžēl viņa nevar vienkārši “besīties” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” Jurģis Liepnieks, politisko procesu apskatnieks un rakstnieks, pauda, ka Evikai Siliņai sen jau vajadzēja atlaist satiksmes ministru Kasparu Briškenu.

“Es ne mirkli nešaubos, ka Siliņai, tāpat kā mums visiem, “besī” Briškens, par to nav nekādu šaubu, bet diemžēl viņa nevar vienkārši “besīties” – viņš ir viņas padotais,” norādīja Liepnieks.

Politisko procesu apskatnieks pārliecinoši sacīja: “Viņš ir jāatlaiž, kas sen jau, manuprāt, būtu bijis jāizdara, kas visiem nāktu par labu, tai skaitā arī pašai Siliņai. Viņš velk uz leju arī viņu un tad visu valdību.

Viņa nevar viņu atlaist, jo progresīvie ir iestājušies par savu ministru, ka tas tomēr labs ministrs, viņam jāturpina strādāt – ne par ko neļaus mainīt. Nepiekrīt tā kā kultūras ministres gadījumā. Paši saintrigoja, nomainīja kultūras ministri – neviens nesaprata kāpēc. Bet par Briškenu gan progresīvie ir cieti. Siliņai nav variantu, es neapskaužu, bet es arī nesaprotu.”

Satiksmes ministra Kaspara Briškena vārds ir gana daudz locīts. Jo īpaši “Rail Baltica” projekta sakarā. Starp Ministru prezidenti Eviku Siliņu un satiksmes ministru bijušas arī asas vārdu pārmaiņas valdības sēdēs.

Vienā no reizēm Siliņa valdības sēdē apsauca Briškenu. “Mēs mīcāmies uz vietas tieši tāpēc, ka tu paliec konstanti pie tā, ka Rīga ir jābūvē pirmajā posmā. Naudas tam nav! Tu pats neesi atnesis risinājumu! Tā ir utopija tagad runāt par to, ka būs kaut kad Rīga no publiskās un privātās partnerības (PPP) [finansējuma], ja mums PPP būs, iespējams, vajadzīgs, lai mēs pat pamattrasi savienotu ar kaut kādu pirmo funkcionālo punktu, lai savienotu Rīgu ar “Vivi” [vilcieniem]! Esam atklāti un godīgi!” toreiz pauda premjere.