VIDEO. Šausminoši! Mēģinājums pārbraukt dzelzceļa sliedes pie sarkanās gaismas rezultējas ar sadragātu busiņu 0

21:27, 13. augusts 2025
Šausminošs negadījums Polijā beidzies ar brīnumainu izglābšanos – sociālajos tīklos strauji izplatās video no Wola Filipovskas ciemata, kur pasažieru vilciens pilnā ātrumā sadragā baltu busiņu, kas iestrēdzis uz sliedēm.

Negadījums notika kādas darba dienas rītā. Novērošanas kameras ieraksts apliecina, kā furgons lielā ātrumā šķērsojis sliežu pārbrauktuvi, ignorējot luksofora sarkano signālu. Tomēr vadītājs pēkšņi iesprūda starp barjerām, kad tās nolaidās.

Lai gan viena no barjerām noslēdzās lēnāk un būtu bijis laiks nobraukt no sliedēm, vadītājs palika stāvot un pēc brīža pat pabrauca atpakaļgaitā, atgriežoties uz sliedēm.

Redzot tuvojošos ātrvilcienu, šoferis panikā centās manevrēt un novietot auto iespējami tuvu malai. Tomēr vilciens, kas bija pilns ar pasažieriem, ar milzīgu spēku ietriecās transportlīdzeklī.

Trieciens furgonu gandrīz pilnībā iznīcināja – no tā pāri palika tikai atlūzas. Brīnumainā kārtā ne vadītājs, ne vilciena pasažieri negadījumā netika ievainoti.

Kā vēsta Polijas medijs “Fakt”, prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu, lai noteiktu precīzu avārijas cēloni. Sociālajos tīklos publicētais video izraisījis plašu rezonansi – daudzi komentētāji nosoda šoferi un uzskata, ka sadursmi būtu bijis iespējams novērst.

