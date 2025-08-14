#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ukrainas armija.
Foto: EPA/SCANPIX

Vācija un sabiedrotie piegādās Ukrainai militāro palīdzību vairāk nekā 400 miljonu eiro vērtībā 0

LETA
21:49, 13. augusts 2025
Vācija un sabiedrotie piegādās Ukrainai militāro palīdzību 500 miljonu dolāru (427 miljonu eiro) vērtībā, izmantojot jauno NATO mehānismu.

Vācija neatklāja, ar kurām valstīm sadarbosies.

ASV un NATO ir izstrādājušas jaunu mehānismu, lai Eiropas valstis varētu iepirkt ieročus Ukrainai.

Nīderlande šomēnes paziņoja, ka tā kļūs par pirmo NATO valsti, kas iegādāsies pretgaisa aizsardzības sistēmas no ASV, lai piegādātu tās Ukrainai. Nīderlande paziņoja, ka tā nodrošinās militāro palīdzību, tai skaitā pretgaisa aizsardzības aprīkojumu un munīciju, 500 miljonu eiro vērtībā.

Dānija, Norvēģija un Zviedrija drīz pēc tam paziņoja, ka arī finansēs 500 miljonu ASV dolāru vērtu Ukrainai paredzētu aprīkojuma un munīcijas paketi, kas tiks iegādāta no ASV saskaņā ar jauno NATO mehānismu.

Šomēnes bija plānotas divas ieroču piegādes Ukrainai, un lielākā daļa no šiem ieročiem iegādātas ASV. Ziemeļvalstu iegādātie ieroči Ukrainai, visticamāk, tiks piegādāti septembrī.

