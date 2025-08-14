#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Aleks333/Shutterstock/ Rimi logo

“Uzbruka ar koka nūju!” “Rimi” skaidro apspriesto incidentu pie Ādažu taromāta 17

18:34, 13. augusts 2025
Sociālajā medijā “X” rezonansi izraisījis stāsts par it kā notikušu fizisku un verbālu vardarbību kādā “Rimi” depozīta punktā Ādažos. Cietusī sieviete apgalvo, ka viņai un draudzenei uzbrucis veikala darbinieks ar koka nūju. Tagad “Rimi Latvia” sniedzis savu versiju par notikušo.

Jau iepriekš LA.LV portālā rakstījām, ka sociālajā medijā “X” kāda sieviete dalījās pieredzē, ka Ādažu depozīta punktā viņa un draudzene sastapušās ar agresīvi noskaņotu “Rimi” darbinieku.

“Labvakar, @RimiLatvija. Ādažu depozītpunktā mēs tikko piedzīvojām verbālu un fizisku vardarbību. Uzkārās viens taromāts, ieskrēja jūsu darbinieks, rupji nolamāja. Kad izgājām ārā, viņš mums, divām sievietēm, uzbruka ar koka nūju. Kad atnāca vīriešu kārtas līdzbraucējs, viņš iemuka būdā,” rakstīja sieviete.

Viņa arī pateicās palīdzētājam, kurš ieradies palīgā: “Labi, mums bija džeks, kas atskrēja palīgā. Bet ko darīt, ja blakus nav vīrieša, kas aizstāv? Tad @RimiLatvija jūsu depozītpunktā sievieti var nozilināt ar nūju? Kā arābu valstīs? Joprojām rokas trīc. Nekad līdz šim nav bijis tā, ka veikala darbinieks Eiropā klientam uzbrūk ar nūju.”

Notikušais izraisīja diskusijas. Daļa sociālo tīklu lietotāju ieteica nekavējoties vērsties policijā, jo pie taromāta un veikala atrodas videonovērošanas kameras.

Kāds komentētājs rakstīja: “Veikalam noteikti ir videonovērošanas kameras, arī taromāts, visticamāk, aprīkots ar aizsardzību pret vandālismu. Ja policija uzsāktu lietu, arī “Rimi” nāktos skaidroties.”

Citi lietotāji pauda skepsi, norādot, ka varbūt stāsts nav pilnībā izstāstīts.

“Rimi” pārstāvju sniegtais komentārs

“Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova norāda, ka pie taromāta ir novērošanas kameras un ieraksti nepieciešamības gadījumā tiks nodoti tiesībsargājošajām iestādēm.

Par pašu incidentu viņa skaidro: “Konkrētajā situācijā diemžēl izcēlās abu pušu komunikācijas pārpratums. Tās laikā “Rimi” darbinieks mutiski aizradīja klientēm par atbilstošu šķirošanu, lai plastmasas maisiņi netiktu mesti neatbilstošajā konteinerā, kas diemžēl tika uztverts sakāpināti.”

“Mēs ticam, ka konfliktsituācijas bieži iespējams atrisināt ar mierīgu un cilvēcīgu sarunu, tāpēc šobrīd esam situāciju pārrunājuši ar mūsu atbildīgajiem darbiniekiem. Atvainojamies klientēm par sagādātajām neērtībām un ceram uz abpusēju sapratni turpmāk.”

