Vai tiešām varam būt droši par pārtikas produktu derīguma termiņu veikalu plauktos? Kā bērnu pārtikas produktu sadaļā nonāk preces, kuru termiņš ir beidzies? Šie un līdzīgi jautājumi satrauc arvien vairāk patērētāju, kuri sociālajos tīklos dalās ar saviem atklājumiem un pieredzi. Šoreiz parādās bažas tieši par populāro veikalu ķēdi “Rimi” un to, cik rūpīgi tiek uzraudzīti pārtikas produktu termiņi.
@tuktukeuw platformā “Threads” raksta: “@rimi.latvija 10.08. nopirku bērniem domātu “Piknik” sieru, derīguma termiņš – 05.07.2025. Tas ir vairāk nekā mēnesi pāri termiņam! Kā šāds produkts var atrasties plauktos, īpaši bērniem paredzētajā sadaļā? 🚫🧀 Atgriezos vēlreiz, lai pārliecinātos, varbūt man bija laimīgā loze, paskat, cik vēl salasīju. Pie info centra jautājot kasierei, vai var pateikt, kas viņiem par vainu, kamēr kasieri neapgaismoju par termiņiem, izlikās, neko nezinādama. Rimi Ostmala Liepājā — svaiga pārtika katru dienu 🙂”
Daži cilvēki gan aizstāv veikalu, sakot, ka kļūdīties ir cilvēcīgi. Tomēr lielākā daļa komentētāju dalās arī ar savu līdzīgu pieredzi.
Kāda sieviete raksta: “Pāris nedēļas atpakaļ savam 7 mēnešu vecajam zīdainim iebaroju “I Love Ecco” ābolu, kanēļa putru, kurai termiņš bija beidzies kopš 28.04.2025. Aizgāju uz veikalu, bet tur pilns plaukts ar tādām. Noķēru darbinieci un pabrīdināju, lai kādam nesanāk līdzīgi. Termiņus, parasti pērkot, cītīgi izpētu, šoreiz palaidu garām. Nedomāju, ka zīdaiņu pārtikas nodaļā šādas kļūdas ir OK.”
Cita sieviete stāsta, ka reiz “Rimi” no plaukta ir paņēmusi maizi, kurai beidzies derīguma termiņš.
Daudziem iemīļotajā veikalā bijušas problēmas arī ar piena produktu derīguma termiņiem. Komentētāji norāda, ka nereti, esot mājās, ierauga, ka precei derīguma termiņš beidzies vismaz nedēļu atpakaļ.
Soctīklotāji norāda, ka vienmēr un visur vajag sekot līdzi preces termiņam.
Komentāros kāds vērš uzmanību arī uz paša veikala komunikāciju. Lai gan pie attiecīgās publikācijas veikals ir “ietagots” vairākkārt, “Rimi” atbildi nav sniedzis. “Galvenais, ka pie šādiem ierakstiem @rimi.latvija neviens komentārs, bet citās tēmās ar asprātībām un jokiem nebeidz “mētāties”,” teikts komentārā.
Lai par šādu praksi noskaidrotu sīkāk, LA.LV sazinājās ar “Rimi Latvia”
Everita Bičkova, “Rimi Latvia” ārējās komunikācijas vadītāja skaidro situāciju: “Rimi” ir svarīgi, lai produkti, kas tiek piedāvāti pircējiem, ir droši, kvalitatīvi, bez viltojumiem un ir ražoti atbildīgi pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Lai tā būtu, “Rimi” cenšas nodrošināt, lai produktu ražošanas, iepirkumu, piegādes un uzglabāšanas procesi notiek saskaņā ar labas ražošanas prakses, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām – no to pirmavota līdz veikala plauktam.
Mēs rūpējamies, lai pircējiem vienmēr būtu pieejama svaiga produkcija, tāpēc gadījumi, kad veikalu plauktos atrodas produkts pēc tā derīguma termiņa beigām, noteikti skatāms kā individuāls gadījums, ne kā “Rimi” veikalos pieņemta prakse.”
Bičkova skaidro, ka šīs ir cilvēciskas kļūdas:
Viņa skaidro, ka ar darbiniekiem vairākkārt ir pārrunāts šis jautājums. Tiek arī meklēti veidi, kā no šādām vai līdzīgām situācijām turpmāk izvairītos.
“Situācijās, kad pircējs ievērojis, ka veikalā plauktā izvietots produkts pēc tā derīguma termiņa beigām, aicinām vērsties pie veikala darbiniekiem, lai produktu nekavējoties izņemtu, vai arī, ja tas noticis jau pēc produkta iegādes, saņemtu atpakaļ par pirkumu iztērēto naudu. Tāpat šajos un citos jautājumos iespējams sazināties ar “Rimi” Klientu servisu, zvanot pa bezmaksas tālruni 80000180 vai rakstot uz e-pastu [email protected],” skaidro Bičkova.
Komentāru par notikušo sniedz arī Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Vineta Grīnberga
Pamanot šādu produktu tirdzniecību, pirmkārt patērētājs var informēt veikala administrāciju, kā arī ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam, kas sūdzību pārbaudīs. Ja šāds produkts jau iegādāts, patērētājs ar pirkuma čeku var vērsties pie tirgotāja, atgriezt atpakaļ produktu un saņemt par pirkumu iztērēto naudu, kā arī ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam, zvanot uz uzticības tālruni – automātisko atbildētāju – 67027402, nosaukt precīzu tirdzniecības vietas adresi, produkta nosaukumu un informāciju, kas ļauj to identificēt (derīguma termiņš, partijas numurs u.t.t.).
Pārtikas un veterinārais dienests, veicot regulāras pārbaudes pārtikas izplatīšanas uzņēmumos, pārliecinās, vai uzņēmumi ievēro visas pārtikas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tostarp pārtikas produktu derīguma termiņus.
Uz visiem pārtikas produktiem, neatkarīgi no tā, kā tos pozicionē ražotājs – kā bērniem paredzētus produktus vai nē, attiecas vienādas prasības. Tie drīkst atrasties veikala plauktā ražotāja norādītā derīguma termiņa ietvaros,” skaidro Grīnberga.