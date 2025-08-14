#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Ārsts atklāj: cilvēka acis, mēle, nagi un citas vizuālās īpašības var atklāt slimības vēl pirms analīzēm 0

19:42, 13. augusts 2025
Valdis Ģībietis, Skrides Sirds klīnikas internists, TV24 “Ārsts atbild” uzsver, ka vizīte pie speciālista joprojām ir neaizstājama, jo sākotnējā pacienta apskate – acis, mēle, nagi un citi vizuāli rādītāji bieži vien sniedz pirmos pavedienus par iespējamo diagnozi.

Skatītāja jautā: “Vai bez pamata izmeklējumiem dakteris nepievērstu vispirms uzmanību tīri vizuāli pacienta acīm, mēlei un nagiem? Un tad, lai zinātu to virzību, uz kuru orgānu vispirms skatīties – par kura orgāna nepareizu funkcionēšanu man ir jādomā?”

“Tur parādās jēga no vizītes pie ārsta, jo daudzi prasa, vai mākslīgais intelekts tagad neaizvietos ārstus. Mēs varam aiziet arī uz laboratoriju, paņemt iepriekš sagatavotu analīžu paneli un tad mēģināt izšķetināt, kas mums ir noticis,” stāsta Ģībietis.

Aizejot pie jebkura ārsta, sākumā pacients tiek iztaujāts, un pēc tam notiek fiziskā izmeklēšana – pacienta apskatīšana, aptaustīšana, izklausīšana un vēl citas metodes. Fiziska pacienta stāvokļa izvērtēšana ārstu praksē ir obligāta sadaļa.

“Bieži vien tajā fāzē atklājas tas, par ko varētu būt runa. Nereti arī neatklājas. Reizēm pēc pacienta izskata var redzēt, ka tur ir kāda konkrēta slimība, arī retās slimības,” skaidro Ģībietis.

