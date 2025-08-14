Kāpēc krokodili saulē guļ ar atvērtu muti, raud un arī “dodas” pie zobārsta? Tam ir racionāls skaidrojums 0
Krokodilus bieži var redzēt guļam upes krastā nekustīgi ar plaši atvērtu muti. Šī intriģējošā uzvedība, kas raksturīga gan savvaļas, gan nebrīvē turētiem krokodiliem, nav žāvāšanās vai vienkārši nekaitīgs žests. Tas ir fizioloģisks reflekss, kas ir būtisks to izdzīvošanai.
Krokodili ir fascinējoši dzīvnieki, kuru bioloģija diezgan atšķiras no citiem zīdītājiem. Tie ir ektotermi, kas nozīmē, ka to ķermeņa temperatūras regulēšana ir atkarīga no vides. Atšķirībā no cilvēkiem, tie nesvīst un neražo iekšēju siltumu.
Tātad, kā tie izvairās no pārkaršanas saulē? Kāpēc tie stundām ilgi tur muti plaši vaļā? Šī uzvedība slēpj ļoti specifiskus, dažreiz pat negaidītus, mehānismus. Šeit ir galvenie šīs pārsteidzošās parādības skaidrojumi.