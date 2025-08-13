“Tā būs ērta izeja no situācijas!” Kremļa padomnieks nosauc Putina nosacījumus pamieram 0
Kremļa diktators Vladimirs Putins piedāvā ASV prezidentam “ērtu izeju no situācijas”, paziņojis Kremļa ārpolitikas padomnieks Dmitrijs Suslovs. Pēc viņa teiktā, Putins gaida divus iespējamos scenārijus gaidāmajā samitā Aļaskā.
Pirmais variants – panākt divpusēju Krievijas un ASV vienošanos par pamieru Ukrainā, raksta Corriere della Sera. Tas esot principiāli svarīgi Kremlim: vienošanās tikai starp Krieviju un ASV, bez Ukrainas un Eiropas iesaistes.
Plānā varētu būt paredzēta Ukrainas spēku izvešana no Donbasa reģioniem, kur tie vēl atrodas, kā arī Krievijas spēku izvešana no Sumas, Dņepropetrovskas un Harkivas apgabaliem, bet saglabājot esošo frontes līniju citos rajonos.
Pirms gada Maskava prasīja pilnīgu Ukrainas karaspēka izvešanu no visiem četriem okupētajiem apgabaliem, taču tagad “prasa tikai aiziešanu no Donbasa”. Būtiska vienošanās daļa būtu arī Ukrainas atteikšanās no dalības NATO, ko Suslovs nosauca par obligātu un neizbēgamu nosacījumu. Noslēguma vienošanās ietvertu arī Ukrainas demilitarizāciju un konstitucionālo reformu federalizācijas virzienā.
Otrais variants – Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Eiropas partneru atteikums pieņemt šādu risinājumu. Tad Tramps pilnībā pārtrauktu jebkādu militāro palīdzību Kijivai un pat pārstātu pārdot ieročus Eiropai, lai tie nenonāktu Ukrainā. Tas, pēc Suslova domām, paātrinātu Ukrainas sakāvi un pilnīgu sabrukumu.
Suslovs pieļauj, ka Tramps varētu izvēlēties šo ceļu, jo ir sarežģītā situācijā – viņš pieprasījis Brazīlijai, Indijai un Ķīnai pārtraukt Krievijas naftas importu, piedraudot ar sekundārajām sankcijām. Atkāpšanās no šī soļa izskatītos pēc vājuma, bet konflikts ar Ķīnu un BRICS valstīm būtu riskants.
Ja samits Aļaskā būtu veiksmīgs un tiktu apstiprināts kopīgais pamiers Ukrainā, tad “fitilis”, ko Tramps aizdedzis attiecībās ar Ķīnu, Indiju un Brazīliju, tiktu neitralizēts, un ASV prezidents varētu sev pierakstīt “vēsturisku nopelnu”.