Katastrofa Ukrainai un NATO: Slaidiņš nosauc iespējamos kara beigu scenārijus
Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro kara iespējamos beiga scenārijus, no kuriem viens aptuveni atbilst reālajai šā brīža situācijai.
1. Kremlis piekrīt beznosacījuma pamieram
Slaidiņš skaidro, ka šis scenārijs gan ir maz ticams, jo Putins vienreiz jau ir atteicies no līdzīga piedāvājuma. Viņš piemin arī vasaras ofensīvu, sakot, ka to varam gaidīt rudenī, kad sāksies lietavas. Slaidiņa prāt, arī spiediens uz Ķīnu un Indiju neliks Putinam mainīt domas par beznosacījuma pamieru.
2. Sarunas sarunu vārdā
“Sāksies sarunas, kas ne pie kā var arī nenovest,” par otro scenāriju izsakās Slaidiņš. Kopumā scenārijs paredz dialoga turpināšanu, kas, iespējams, rezultētos frontes iesaldēšanā ziemā. Ja Krievija līdz tam iekaros vēl kādu teritoriju, tai būs izdevīgāka pozīcija sarunu laikā.
3. Katastrofa Ukrainai un NATO
Šis ir vissliktākais scenārijs. Tas var notikt, ja sabruks Ukrainas frontes līnijas un sāksies politiskā krīze. Tādā gadījumā ir apdraudēts Ukrainas valstiskums. “Arī šis scenārijs šobrīd ir maz ticams,” uzsver Slaidiņš.
4. Putina sabrukums: Afganistānas scenārijs
Šis būtu vislabākais no visiem scenārijiem Ukrainai. Tomēr, lai tas notiktu, ir vajadzīga revolūcija. Lai būtu revolūcija, ir vajadzīgs līderis. Ja tā nav, tad šāds scenārijs nevar notikt.