Foto: Scanpix/EPA/LETA

“Ja pirmā tikšanās noritēs labi…” Tramps nāk klajā ar svarīgu paziņojumu par miera sarunu plāniem 0

20:09, 13. augusts 2025
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka pēc tikšanās Aļaskā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu pastāv lielas izredzes uz otru tikšanos starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Krievijas līderi Putinu un, iespējams, ASV prezidentu Trampu, vēsta Unian.

“Ja pirmā tikšanās noritēs labi, es vēlētos gandrīz nekavējoties sarīkot otru tikšanos starp Putinu, Zelenski un mani, ja viņi vēlēsies, lai es tajā piedalos,” sacīja Tramps.

Tramps norādīja, ka, ja tikšanās laikā ar Putinu viņš neiegūs nepieciešamās atbildes no Krievijas prezidenta, nākamās tikšanās nebūs.

Jautāts, vai Putinam un Krievijai būs sekas, ja viņš piektdien nepiekritīs izbeigt karu, Tramps norādīja: “Sekas būs ļoti nopietnas.”

CBS News , atsaucoties uz avotiem, ziņo, ka Amerikas Savienotās Valstis meklē vietu trīspusējai prezidentu Donalda Trampa , Vladimira Putina un Volodimira Zelenska tikšanās reizei nākamās nedēļas beigās.

Uzrunājot žurnālistus Baltā nama brīfinga telpā, Tramps pauda optimismu, ka viņa tikšanās ar Putinu būs konstruktīva, un sacīja, ka plāno noorganizēt klātienes tikšanos starp Putinu un Zelenski.

