“Mēs paliekam arvien stingrāki!” PMPLP vadītāja par kontroli un ārzemju studentiem 0

LA.LV
20:54, 13. augusts 2025
Viedokļi

Par nepieciešamību laikus reaģēt gadījumos, kad students nav devis par sevi ziņu, TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāstīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Maira Roze.

Augstskolām, ja tās ir atbildīgas augstskolas, ir jāreaģē, ja students nav devis par sevi ziņu 14 dienas. Ja 14 dienas students bez attaisnojoša iemesla nav mācījies, viņiem ir jāreaģē, bet diemžēl augstskolas to dara tad, kad beidzas sesija – ir nokārtojis vai nav nokārtojis, vai arī sākas jaunais gads, vai ir samaksājis vai nav samaksājis, skaidroja Roze.

“Tad pienāk informācija, ka students vairs nemācās un ir atskaitīts. Mēs anulējam uzturēšanās atļauju, tātad viņam vairs nav tiesības uzturēties Latvijā. Par to ir informācija robežsardzei, lai pārbaudītu, vai viņš ir izbraucis vai nav izbraucis. Un, ja noķer, tādā gadījumā ir izbraukšanas rīkojums,” viņa turpināja.

Roze piebilda, ka ir arī studenti, kuri pāriet no vienas augstskolas uz otru – vienā par grūtu mācīties, aiziet tur, kur varētu būt vieglāk. “Ja viņam uzturēšanās atļauja ir derīga, tad to var izdarīt. Ja beigusies, tad sakām, lai visu sāk no ārpuses,” viņa norādīja.

“Mēs paliekam aizvien stingrāki pret šo. Tie, kuri mācības ir pametuši un izbraukuši no Latvijas, nerada nekādus kreņķus, bet, protams, ir daļa tādu, kuriem ir beigusies uzturēšanās atļauja, viņi nav pamanījuši, ka tā ir anulēta, un turpina šeit uzturēties līdz brīdim, kad tiek atrasti,” uzsvēra Roze.

