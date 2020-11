Foto: TASS/ SCANPIX/LETA

Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušies vēl 837 cilvēki; Igaunijā – 61





Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 837 cilvēkiem, kā arī reģistrēti četri jauni nāves gadījumi ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19, pirmdien paziņojusi Veselības ministrija.

Inficēšanās ar jauno koronavīrusu valstī diagnosticēta kopumā 16 556 cilvēkiem, bet atveseļošanās apstiprināta 4891 cilvēkam.

Aizvadītajā diennaktī veiktas 4108 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 20,4% testu. Pavisam Lietuvā veiktas 1 033 171 analīzes.

Vīrusa izraisītā slimība Lietuvā prasījusi pavisam 170 cilvēku dzīvības, bet vēl 60 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits.

Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 1.novembrī Lietuvā ir 316. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem šis rādītājs ir 293,4.

Igaunijā inficēšanās ar koronavīrusu apstiprināta vēl 61 cilvēkam

Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 61 cilvēkam, pirmdien paziņojis Veselības departaments.

Līdz ar to apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā sasniedzis 5046, bet 2793 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās.

Nāves gadījumi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Igaunijā pagājušajā diennaktī nav reģistrēti. Pavisam Igaunijā ar šo slimību miruši 73 cilvēki.

Igaunijā kopumā veikti 264 808 testi nolūkā noskaidrot inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Iepriekšējā diennaktī veiktas 1056 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 5,8% visu analīžu.

No 61 jaunatklātā gadījuma 30 gadījumos inficēšanās notikusi saskarsmē ar zināmām personām, kurām vīruss atklāts jau iepriekš, septiņos gadījumos inficētās personas atgriezušās no ārzemēm – divos gadījumos no Krievijas un pārējos gadījumos no Beļģijas, Grieķijas, Lielbritānijas, Somijas un Spānijas. Par pārējiem gadījumiem pagaidām nav ziņu, kur varētu būt notikusi inficēšanās.

Slimnīcās pašlaik ārstējas 47 Covid-19 pacienti, diviem no viņiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilācija.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 2.novembrī Igaunijā ir 72,31. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem šis rādītājs ir 68,46.