Kamēr “Liepājas autobusu parks” vairāk nekā mēnesi dažādu novadu pasažieriem nevar nodrošināt pakalpojumu, Autotransporta direkcija (ATD) nevarīgi plāta rokas. Neko šeit nepalīdz arī vēlēšanu tuvums. It kā labā slava nebūtu svarīga ne ATD, ne Satiksmes ministrijai. Attēlā – Kristiāns Godiņš, VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājs. Foto: Timurs Subhankulovs

Ogrēnieši netiek uz darbu, pie ārsta un uz bērnudārzu, bet ATD līgumu ar "Liepājas Autobusu parks" lauzt negrasās







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ar Ogres novadā 38 atceltiem reisiem 16. augustā, sasniedzot šā mēneša kulmināciju, uzmanību par uzņemto saistību regulāru neizpildi atkal sev pievērsis “Liepājas Autobusu parks” (LAP). Savukārt Autotransporta direkcija (ATD), kas mūsu valstī plāno un uzrauga sabiedriskā transporta kustības nodrošināšanu, ierosināt ilgtermiņa līguma laušanas procedūru joprojām negrasās, jo līguma saistības nepildošajam uzņēmumam baidās zaudēt tiesā.

Lai situāciju normalizētu, ATD šonedēļ tikusies ar Pierīgas lielāko pārvadātāju “Nordeka”, “Latvijas Sabiedriskā autobusa” un LAP pārstāvjiem. Tās laikā pārrunāta iespēja atsevišķus LAP Pierīgas maršrutus pārdalīt abiem konkurentu uzņēmumiem, lai Liepājas uzņēmumam atbrīvotos šoferi, kurus varētu norīkot reisu izpildei uz Ogres novadu. Šo ATD iniciatīvu paredzēts izskatīt pirmdien.

Tikmēr pasažieriem ne tikai Ogres novadā, bet arī citur, kur LAP ir uzvarējis un veic reģionālos pasažieru pārvadājumus saskaņā ar jauno ilgtermiņa līgumu, katru dienu jāseko paziņojumiem LAP mājaslapā vai arī autopieturā jātic veiksmei, ka autobuss pēc kustības saraksta tiešām arī kursēs.

“Ogres novada pašvaldībā iedzīvotāji regulāri vēršas ar pretenzijām pret AS “Liepājas autobusu parks” par atceltajiem reisiem, kuru dēļ iedzīvotāji nevar nokļūt uz darbu, nespēj saņemt ārstniecības un citus pakalpojumus, bērni nespēj nokļūt uz izglītības iestādēm. Autobusu reisu neizpilde būtiski pazemina iedzīvotāju dzīves kvalitāti, rada iedzīvotājos pamatotu neapmierinātību,” ar iesniegumu par LAP nespēju nodrošināt pasažieru pārvadājumus novada teritorijā šonedēļ pie satiksmes ministra vērsies Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, aicinot ministru nekavējoši rīkoties un dot uzdevumu ATD lauzt līgumu ar LAP.

Pašvaldības vadītājs uzsvēris, ka LAP Ogres un novada teritorijā pārvadājumus veic no 2022. gada 1. jūlija, un jau no pirmās pakalpojumu sniegšanas dienas turpinās sistemātiska reisu neizpilde. “Šī gada 6. jūlijā “Liepājas autobusu parks” gan savā mājaslapā, gan reģionālajos medijos publicēja atvainošanos pasažieriem Ogres un Aiz­kraukles novados par nepilnīgo pakalpojuma izpildi, solot visas nepilnības nogludināt ne vēlāk kā līdz š. g. 18. jūlijam. Kopš šī solījuma ir pagājis vairāk nekā viens mēnesis, taču uzlabojumu pasažieru pārvadājumos nav! Atvainošanās vēstules publicēšanas dienā atcelti seši reisi. “Liepājas autobusu parka” mājaslapā 8. jūlijā publicēta pozitīva ziņa – 9. jūlijā Ogrē tiek izpildīti visi reisi, bet jau 11. jūlijā publicēts paziņojums par sešu reisu neizpildi. (..) Solītā progresa vietā AS “Liepājas autobusu parks” klaji demonstrē savu nespēju nodrošināt līgumā noteiktos pasažieru pārvadājumus. Gribu piebilst, ka augstāk minētie fakti nav apstrīdami, jo tie ir atrodami AS “Liepājas autobusu parks” mājaslapā. Iespējams, ka mājaslapā publicēta informācija par reisu atcelšanu ir nepilnīga, jo, piemēram, 14. augustā informācija par plānoto reisu neizpildi uzņēmuma mājaslapā parādījās tikai ap dienas vidu, lai gan reisi netika izpildīti plkst. 7.30, 7.51, 9.10, 10.20, par ko iedzīvotāji netika informēti.

Ministra kungs! Vai ar augstāk minētajiem faktiem par līgumsaistību neizpildi no AS “Liepājas autobusu parks” puses nav pietiekami, lai Autotransporta direkcija uzsāktu līguma laušanas procesu ar uzņēmumu, kurš nespēj izpildīt līgumsaistības?” jautā pašvaldības vadītājs, kurš publiski paudis neizpratni arī par pārvadātājus uzraugošās institūcijas pārlieko iecietību, saistības nepildošajam uzņēmumam piemērojot vien 500 eiro soda naudu.

Savukārt novada iedzīvotāji, sociālajos tīklos komentējot pašvaldības vadītāja iesniegumu satiksmes ministram, pauduši neizpratni par notikušo konkursu – ja reiz uzvarējušais uzņēmums nevar izpildīt uzņemtās saistības, kādēļ šo pašu pakalpojumu nevar veikt nākamais, kurš bija pieteicies, bet palika “aiz strīpas”? “Tūlīt sāksies skolas laiks. Ja nebūs nodrošināti reisi, kas notiks ar skolēniem? Nemaz nerunāsim par to, ka iedzīvotāji uz sabiedrisko transportu vairs paļauties nevar!” sašutumu izteicis kāds pasažieris.

Ministrs vērtēs pirmdien

Komentējot situāciju ar atkārtotajiem LAP pārkāpumiem Ogres un novada teritorijā, satiksmes ministrs, atbildot caur savu preses dienestu, bija ļoti lakonisks: “Situācija ar reisu neizpildi nav pieņemama, un ATD ir jāgatavo jauna iepirkuma dokumentācija, lai līguma laušanas gadījumā ar LAP varētu operatīvi izsludināt jaunu konkursu.”

Lai izvērtētu situāciju, ar ATD vadību satiksmes ministrs ieplānojis tikties pirmdien. Šeit vietā atgādinājums, ka jūlija sākumā saistībā ar konstatētajiem LAP pārkāpumiem naudīgā līguma noteikumu neizpildē Tālis Linkaits pārdzīvoja Saeimas opozīcijas demisijas pieprasījumu. Satiksmes ministra demisiju šajā pašā sakarā bija pieprasījis arī Vid­zemes plānošanas reģions, kā arī Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija.

Savu vainu saistībā ar problēmām sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā politiķis nesaskata, vienlaikus gan atzīstot, ka problēmas pastāv. Piemēram, neesot izveidots ārkārtas situāciju mehānisms, kā ATD rīkoties gadījumos, kad kāds pārvadātājs nespēj pildīt savus pienākumus, un varētu nodrošināt pakalpojuma nepārtrauktību.

ATD konstatē “nolaidību”

“Uzņēmuma nolaidīgu attieksmi saistībā ar līguma noteikumu izpildi redzam jau kopš 1. jūlija. Situācija nav pieņemama, un esam jau brīdinājuši, ka kaut kādā brīdī varam nonākt līdz pirmstermiņa līguma pārtraukšanai. To pašu esam atkārtojuši vēlreiz,” komentējot Ogres pašvaldības vadītāja iesniegumu satiksmes ministram, “Latvijas Avīzei” izteicās ATD sabiedrisko attiecību vadītājs Viktors Zaķis.

“Esam saņēmuši arī LAP informāciju par uzņēmuma rīcībā esošajiem rezerves šoferiem, ko ATD jau bija pieprasījusi papildus. Tomēr lielas pārliecības, ka viņi spēs izbraukt visus maršrutus pilnā apjomā, tā arī nav. Tādēļ ATD pirmdien atkārtoti tiksies ar Pierīgas lielajiem pārvadātājiem, lai apspriestu viņu sagatavotos priekšlikumus atsevišķu reisu pārņemšanai no LAP, un tad jau redzēsim, kas no tā visa sanāks. ATD galvenais uzdevums ir nodrošināt reisu izpildi, un šobrīd direkcija neredz citu iespēju, kā to izdarīt,” teica ATD pārstāvis.

Papildus biežajām reisu neizpildēm 4. augustā Ogres novada Madlienas pagastā, iebraucot grāvī, smagi avarēja LAP pasažieru autobuss. Negadījumā cietuši pieci cilvēki, no kuriem četri nogādāti slimnīcā. Autobuss iebraucis grāvī, kā arī ietriecies divos kokos. Policija notikuma apstākļus skaidro joprojām.

LAP šoferu biežā slimošana, ar ko uzņēmuma vadība skaidro regulāro reisu neizpildi, Ogres novadā drīzāk izskatās pēc sarunātas un apzinātas pretdarbības, nepakļaušanās uzņēmumam no Liepājas, kas līdz šim svešā teritorijā “visu zina labāk”. Ja viss liecina, ka LAP šajā maršrutu lotē neklāsies viegli arī turpmāk, kādēļ ATD vilcinās un ar LAP noslēgto līgumu nepārskata?

“ATD ar esošo situāciju ir neapmierināta. Taču šai problēmai ir arī otra puse: no 12 000 reisu pa pusotru mēnesi, kas LAP bija jāizpilda, neizbraukti ir 500. Tas ir 3%. Lielā iepirkumā, kur uzņēmums investēja nozīmīgus līdzekļus, lai kvalificētos ilgtermiņa līgumam, ar šādu neizpildes procentu ATD laikam nebūtu daudz argumentu tiesā, kas neizbēgami sekotu pēc līguma laušanas. Jābūt kādai lielākai faktoru kopai,” nogaidošo pozīciju skaidroja ATD pārstāvis Viktors Zaķis.