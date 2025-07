Foto. pexels.com/cnrdmroglu

40 gadus veca lietuviešu vīrieša, kurš pārvietojās ar motociklu Polijā un cieta avārijā, līķis divas dienas gulēja noslogotas šosejas malā, lai gan viņa sieva, sajūtot nepatikšanas, negadījuma dienā sazinājās ar policiju un, pamatojoties uz GPS signālu, norādīja vīra iespējamo atrašanās vietu, raksta Lrytas.lt.

Šī baisā stāsta detaļas publicēja portāls Delfi, pamatojoties uz Polijas portāla brd24.pl veikto izmeklēšanu.

Kā ziņo Polijas portāls brd24.pl, negadījums noticis 5. jūlijā uz S6 šosejas, netālu no Natolevices ciema, pa ceļam no Katovices uz Ščecinu. Kā rādīja videokameras, šeit ap plkst. 18.00 40 gadus vecs motociklists no Lietuvas iebrauca labajā joslā, vēlāk nobrauca no ceļa un visbeidzot ietriecās nogāzē.

Sieva, bažījusies, ka vīrs nav spējis ar viņu sazināties, tajā pašā vakarā paziņoja Lietuvas policijai un, pamatojoties uz pēdējo GPS signālu, sniedza vīra atrašanās vietu. Bet neviens vīrieti neatrada līdz pirmdienai, 7. jūlijam.

Motociklista līķis tika atrasts garajā zālē, un par to neatliekamās palīdzības dienestiem ziņoja viņa ģimene. Vīrietis jau bija miris. Kāpēc notika tā, ka avārijā cietuša motociklista līķis divas dienas gulēja ceļmalas zālē, lai gan viņa sieva negadījuma dienā bija sazinājusies ar varas iestādēm un pat sniegusi pazudušā vīra GPS koordinātas?

Kā vēsta Polijas portāls brd24.pl, neizdodoties sazināties ar vīrieti, kurš pārvietojās pa Poliju ar motociklu, viņa sieva nekavējoties sazinājās ar policiju.

Lietuvas policijas darbinieki, kuri saņēma ziņojumu par pazudušo personu, pazušanas naktī sazinājās ar saviem kolēģiem Polijā. Tomēr darbinieki nesazinājās… “valodas barjeras” dēļ. Tad Polijas puse lūdza nosūtīt e-pastu.

Šī vēstule tā arī nepienāca, jo lietuvieši, kas runāja pa tālruni, vienu vēstuli pierakstīja nepareizi, un rezultātā divas reizes pa e-pastu nosūtītās vēstules nesasniedza paredzēto adresātu. 7. jūlija pēcpusdienā Polijas policija jau bija saņēmusi oficiālu ziņojumu no Lietuvas policijas par 40 gadus veca lietuvieša pazušanu, taču nepilnu stundu vēlāk lietuvieši arī nosūtīja informāciju, ka vīrieša līķi jau atraduši ģimenes locekļi, kas viņu meklēja.

Polijas izdevums ziņo, ka Grifices rajona prokuratūra jau ir izbeigusi negadījuma izmeklēšanu, jo ir video pierādījumi, kas liecina, ka tas bija negadījums, un nav nepieciešams turpināt izmeklēšanu.