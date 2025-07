Foto: Evija Trifanova/LETA

Vēl viena “Suverēnās varas” un “Apvienības jaunlatvieši” Olaines novada domes deputāta Andreja Lukaševica savulaik Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) norādītā izglītība varētu raisīt atbildīgo iestāžu jautājumus, pārliecinājās aģentūra LETA.

Šogad, startējot pašvaldību vēlēšanās, abu partiju kopīgā saraksta pārstāvis norādīja, ka 2000.gadā ieguvis elektroiekārtu ekspluatācijas elektriķa specialitāti Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā. Bet 2022.gadā notikušajās Saeimas vēlēšanās, startējot no Latvijas Krievu savienības saraksta, Lukaševics rakstīja, ka 2004.gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kur apguvis enerģētiku.

Sazvanīts Olaines novada deputāts aģentūrai LETA sākotnēji sacīja, ka ir atvaļinājumā savā pamatdarbā VAS “Latvijas dzelzceļš”, kur saskaņā ar CVK datiem viņš strādā par energodispečeru.

Komentējot CVK sniegtos datus par izglītību, deputāts sarunas laikā vairākkārt mainīja versijas par augstskolas diplomu. Viņš apgalvoja gan to, ka vēl studē augstskolā, gan to, ka tomēr ir absolvējis universitāti. No viņa izskanēja arī versija par to, ka izglītība ir “pielīdzināta”.

Sarunu Lukaševics pārtrauca, atkal aizbildinoties ar atvaļinājumu.

Kā aģentūrai LETA skaidroja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), ja būs pamatotas šaubas par pašvaldības domes deputāta sniegto ziņu patiesumu pašvaldības vēlēšanu komisijai, tostarp attiecībā uz ziņām par deputāta iegūto izglītību, VARAM vērsīsies pie atbildīgajām institūcijām ar lūgumu izvērtēt situāciju atbilstoši normatīvajam regulējumam.

Jau ziņots, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno vērsties Valsts policijā, lūdzot izvērtēt iespējamu nepatiesu ziņu sniegšanu vēlēšanu komisijai par Olaines novada domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Vurča (SV/AJ) izglītību.

Pašvaldības domes vēlēšanu likums nosaka, ka domes deputātu kandidāti, kuri kandidāta deklarācijā snieguši par sevi apzināti nepatiesas ziņas, ir saucami pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 272.pantu, bet ievēlēšanas gadījumā attiecīgajam domes deputātam anulējams arī deputāta mandāts, norāda ministrijā.

Latvijas Televīzija iepriekš ziņoja, ka Olaines vicemērs varētu būt vēlēšanu komisijai nepatiesi apgalvojis, ka 2002.gadā ieguvis vidējo izglītību.

Vurča bijušie skolasbiedri apšauba viņa sniegtās ziņas par Olaines 1.vidusskolā iegūto vidējo izglītību. 12.klase viņam bija jāpabeidz 2001.gadā, taču tad vairs neesot regulāri nācis uz skolu un nav to absolvējis. Vēlēšanu komisijai Vurčs norādījis, ka šo skolu absolvējis 2002.gadā, taču televīzijas rīcībā esot informācija, ka 2002.gadā viņš nav kārtojis centralizētos eksāmenus.

Vēlāk pašvaldība saņēmusi apliecinājumu par Vurča pamatizglītību, bet ziņu par apgūto vidējo izglītību joprojām nav.

Pašvaldība ir pieprasījusi informāciju par Vurča iegūto izglītību Olaines 1.vidusskolā un sniegusi to masu medijiem un Olaines novada vēlēšanu komisijai. Izglītības iestādes sniegtā informācija liecina, ka Vurčs saņēmis apliecību par pamatizglītības apguvi Olaines 1.vidusskolā, savukārt mācības vispārējās vidējās izglītības programmā tikušas pārtrauktas, esot 11.klasē.

Tāpat pēc atgriešanās no atvaļinājuma, otrdien, pašvaldība lūgusi Vurču sniegt paskaidrojumu.

“Saistībā ar radušos neprecizitāti informācijā par manu izglītību norādu sekojošo: mana izglītība pēc Olaines 1.vidusskolas tika turpināta Apvienotajā Karalistē. Esmu sniedzis nepieciešamos paskaidrojumus atbildīgajām iestādēm,” pašvaldībai atbildējis Vurčs.

Pašvaldībā aģentūrai LETA apliecināja, ka tai nav ziņu par to, vai vidējā izglītība Lielbritānijā ir arī apgūta.

Arī no paša politiķa aģentūrai LETA atbildi iegūt neizdevās, jo viņš pārtrauca telefonsarunu.