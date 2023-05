Linda Tunte: Atbildi par saviem vārdiem dzīvē un komentāros internetā! Ieteikt







Jā, LA.LV portālā ir atļauti komentāri, ņemot vērā, ka dzīvojam demokrātiskā valstī, kurā ikvienam ir tiesības un iespēja paust savu viedokli. Jā, mēs aicinām, tos rakstot, ievērot cieņu vienam pret otru un elementāras ētikas normas. Bet tālākais jau vairs neizklausīsies tik labi…

Manā e-pastā teju katru dienu ienāk vairāku veidu vēstules, citēšu aptuvenās to idejas:

– “LA.LV, beidziet dzēst manus komentārus!”

– “LA.LV, lūdzu, izdzēsiet sliktos komentārus un nepieļaujiet tos pie rakstiem!”

– “Kāpēc jūs izdzēsāt manu komentāru, ja tajā nebiju domājis neko sliktu?”

Esam jau informējuši, bet drošībai rakstu vēlreiz. LA.LV nav darbinieka, kurš visu dienu sēdētu pie datora, lasītu komentārus un dzēstu nepieklājīgos. Mēs esam nolēmuši paļauties uz ideju, ka komentētāji paši spēj regulēt situāciju, tāpēc no sistēmas automātiski tiek pāris minūšu laikā dzēsti komentāri, kas saņem 5 īkšķīšu uz leju. Tādējādi katrs no jums savā veidā arī kļūst par komentāru dzēsēju.

Šī sistēma, lai gan ir ļoti veiksmīga, tomēr nav 100% nevainojama, jo patiešām gadās, ka tādējādi tiek dzēsti arī pilnībā pozitīvi komentāri, kuri tomēr kādam citam lasītājam nav patikuši. Šī sistēma ir veiksmīga, jo ātri vien no komentāru rindām pazūd “spams”.

Bet viss jau patiesībā sākas no katra komentētāja paša. Es no sirds gribu aicināt uzņemties atbildību par saviem vārdiem gan dzīvē, gan komentāros internetā!

Apdomā divreiz pirms nospied podziņu, kas komentāru palaiž publiskajā telpā! Padomā divreiz, vai uzrakstīto būtu gatavs pateikt arī dzīvē un aci pret aci! Padomā divreiz, lai nevienu neaizvainotu un izteiktos korekti! Diskutēt vajag, un tas ir pat ļoti vēlams, taču pieklājība arī komentāros internetā nav atcelta.

Un tagad es nedaudz sievišķīgi pačīkstēšu. Lai gan jau pirms uzsāku LA.LV strādāt par redaktori mana mentore Krista Dravniece kā vienu no pirmajām mācībām sniedza to, ka nekad nevajag lasīt komentārus, es tomēr ne vienmēr viņai esmu klausījusi…

Gadās uzrakstīt tekstus, pie kuriem tik ļoti gribas izlasīt diskusijas, citu cilvēku domas, emocijas un ieteikumus. Un tad acis pašas meklē komentārus… Bieži tie ir sāpīgi un iedvesmu nokaujoši momenti, pēc kuriem apņemos tomēr ievērot Kristas mācību un komentārus vairs nekad, nekad nelasīt.

Pat pie vispozitīvākajiem stāstiem gadās “žults lējēji”, kas lamājas, aizvaino, pat kurina naidu. Kāds ir to mērķis?

Pirms raksti komentāru, apdomā divreiz! To saku arī Tev, lasītāj, kurš regulāri man raksta e-pastu, lūdzot iespējami drīz izdzēst ierakstīto komentāru, kuru atkal esi uzrakstījis ar veco niku un nevēlies, lai kolēģi/paziņas/draugi/radi Tevi atpazīst. Izlasi divreiz!