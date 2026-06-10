Foto: Lita Millere/LETA

Līs kā pa Jāņiem! Laika prognoze ceturtdienai 0

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LETA
15:00, 10. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Ceturtdien Latvijā no dienvidiem ieradīsies ciklons, kas daudzviet atnesīs stipru lietu, prognozē sinoptiķi.

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Nakts valsts lielākajā daļā paies bez nokrišņiem, debesis klās mākoņi un pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +8..+15 grādi.

No rīta un dienā, sākot ar valsts dienvidiem, līs, daudzviet līs stipri. Gaidāms arī pērkona negaiss, tas prognozēts pēcpusdienā un vakarā valsts centrālajā un austrumu daļā. Negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietusgāzes, krusa un vētra.

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Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš, vakarpusē – mainīga virziena vējš, Kurzemē pūtīs brāzmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +11..+13 grādiem Kurzemē līdz +26 grādiem Latgales dienvidaustrumos.

Rīgā nakts uz ceturtdienu aizritēs bez nokrišņiem, dienā stipri līs, pēcpusdienā un vakarā iespējamas intensīvas pērkona lietusgāzes. Lēns vējš pāries mērenā ziemeļaustrumu vējā, bet ceturtdienas pievakarē, pāri virzoties ciklona centram, gaidāms mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra diennakts lielāko daļu svārstīsies ap +15 grādiem.

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