“Pasaulei tas jāuztver kā steidzams brīdinājums.” Pieaug bažas par spēcīgas dabas parādības “El Ninjo” tuvošanos 0
Pasaules Meteoroloģijas organizācija (PMO) brīdinājusi, ka šovasar varētu sākties viens no spēcīgākajiem “El Ninjo” klimata fenomeniem pēdējo gadu laikā. Pēc ekspertu aplēsēm pastāv aptuveni 80% iespējamība, ka “El Ninjo” apstākļi izveidosies laika posmā no jūnija līdz augustam, savukārt 90% iespējamība, ka tie saglabāsies vismaz līdz novembrim.
Speciālisti norāda, ka šāds notikumu scenārijs varētu izraisīt ekstremālu karstumu daudzviet pasaulē. Vienlaikus pieaug bažas, ka 2026. gads varētu kļūt par vienu no karstākajiem novērojumu vēsturē.
“El Ninjo” ir dabisks klimata cikls, kas Klusajā okeānā periodiski mijas ar vēsāko “La Ninjas” fāzi. Parasti šādas pārmaiņas notiek ik pēc diviem līdz septiņiem gadiem. “El Ninjo” laikā siltais ūdens Klusā okeāna tropiskajā daļā izplatās plašākā teritorijā un paaugstina Zemes vidējo virsmas temperatūru.
Šis siltums pakāpeniski nonāk atmosfērā, ietekmējot laikapstākļus daudzās pasaules daļās. Zinātnieki uzsver, ka pats fenomens nav nekas jauns, taču pašreizējie rādītāji liecina, ka šoreiz tas varētu būt īpaši spēcīgs.
Pēc PMO datiem aprīļa beigās un maija vidū Klusā okeāna ekvatoriālajā daļā jūras virsmas temperatūra jau pietuvojās robežai, kas raksturīga “El Ninjo” sākumam. Vēl satraucošāks ir fakts, ka zem ūdens esošo slāņu temperatūra dažviet ir pat sešus grādus augstāka par normu, radot milzīgu siltuma rezervi.
Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs situāciju raksturo ļoti tieši: “Zinātne ir skaidra. “El Ninjo” tuvākajos mēnešos ir pie mūsu sliekšņa ar 90% pārliecību.”
Viņš uzsver, ka valstīm šis brīdinājums jāuztver nopietni.
“Pasaulei tas jāuztver kā steidzams klimata brīdinājums.”
Pēc viņa teiktā, El Ninjo var vēl vairāk pastiprināt jau tā pieaugošās klimata pārmaiņu sekas.
“El Ninjo apstākļi pielies eļļu ugunij sasilstošajā pasaulē.”
Gutērrešs arī brīdina, ka sekas var būt jūtamas daudz plašāk nekā iepriekš.
“Ietekme būs vēl smagāka, izplatīsies vēl tālāk un šķērsos robežas ar postošu ātrumu.”
Meteorologi prognozē, ka dažos pasaules reģionos pieaugs nokrišņu daudzums. Tas īpaši attiecas uz Dienvidamerikas dienvidu daļu, ASV dienvidiem, Āfrikas Ragu un Centrālāziju. Savukārt sausāki laikapstākļi varētu skart Centrālameriku, Karību reģionu, Austrāliju, Indonēziju un vairākas Dienvidāzijas teritorijas.
Eksperti pieļauj, ka gaidāmā “El Ninjo” intensitāte varētu līdzināties 1997.–1998. gada notikumam, kas tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem novērojumu vēsturē. Toreiz tika sasniegti rekordaugsti globālās temperatūras rādītāji, bet daudzviet pasaulē tika piedzīvoti ekstrēmi laikapstākļi.
Pasaules Meteoroloģijas organizācijas ģenerālsekretāre Seleste Saulo aicina valstis savlaicīgi gatavoties iespējamajiem izaicinājumiem.
“Mums jāgatavojas potenciāli spēcīgam “El Ninjo” notikumam, kas pastiprinās sausumu un spēcīgus nokrišņus, kā arī palielinās karstuma viļņu risku gan uz sauszemes, gan okeānā.”
Viņa atgādina, ka arī iepriekšējais “El Ninjo” cikls atstāja būtisku ietekmi uz klimatu.
“Pēdējais “El Ninjo” notikums 2023.–2024. gadā bija viens no pieciem spēcīgākajiem novērojumu vēsturē, un tam bija nozīme rekordaugstajās globālajās temperatūrās, ko pieredzējām 2024. gadā.”
Tāpēc tuvākajos mēnešos meteorologi visā pasaulē rūpīgi sekos situācijas attīstībai, lai valdības un atbildīgie dienesti varētu laikus sagatavoties iespējamiem ekstrēmiem laikapstākļiem.