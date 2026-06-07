“Šodien kasē par biļetēm atstājām 170 eiro” – vecāki piešķir “nominācijas” ģimenēm dārgākajām izklaides vietām Latvijā 0
Klāt vasara, ar kuru kopā nāk arī garais brīvlaiks, un, protams, daudzi vecāki meklē iespējas, kā to padarīt bērniem pēc iespējas aizraujošāku. Diemžēl par brīvu ir tikai siers pelei slazdā, un, lai baudītu dažādas izklaides, vecākiem nākas šķirties no prāvām naudas summām.
Sociālajā platformā “Threads” izvērtusies plaša diskusija par izklaides vietu cenām Latvijā. Vecāki dalās ar savu pieredzi, liekot noprast, ka atpūta kopā ar bērniem kļuvusi par greznību.
Diskusiju aizsāka kāda māte, kura “Līvu akvaparka” kasē par biļetēm atstājusi 170 eiro. Viņa uzsver, ka uzņēmumam nav izdevīgu ģimenes piedāvājumu un pat par zīdaini jāmaksā 14 eiro, lai gan vecāki ar mazuli uz rokas spēj izmantot tikai nelielu daļu no visa piedāvājuma.
“Tadamm! Kategorijā “Ģimenei nedraudzīgākās biļešu cenas” zelta medaļu iegūst Līvu akvaparks!!! [..] Kādi uzņēmumi vēl būtu pelnījuši medaļu šādā kategorijā?” viņa vaicā.
Diskusijā tiek pieminēts arī Siguldas vagoniņš un “Zērglis” – iedzīvotāji prāto, ka kopš vagoniņa privatizācijas cenas esot kļuvušas tik augstas, ka parastie iedzīvotāji šo brīnumu vairs nevar atļauties. Kāds vīrietis atgādina, ka senāk ļaudis ar vagoniņu no Krimuldas uz Siguldu brauca katru dienu uz darbu.
“Rakši zoo” diskusijā saņēmis virtuālo “sudraba medaļu”. Tajā pašā laikā kāda apmeklētāja dalījās ar savu neseno aprēķinu, norādot, ka darba dienā par ZOO un lemuru mājas apmeklējumu četriem cilvēkiem (tostarp četrgadniekam) samaksāti 60 eiro, turklāt ar “3+ Ģimenes karti” piemērota sešu eiro atlaide.
Arī atrakciju parks “Avārijas brigāde” nosaukts par pārcenotu. Kāds kritizē nesamērīgi dārgo minerālūdeni, cits diskusijas dalībnieks atminas, ka vairākas atrakcijas nemaz neesot darbojušās, un piebilst: “Rauboņu parkā tad vairāk izbaudījām par daudz zemāku cenu.”
Diskusijā izskan arī viedoklis, ka, aizbraucot uz Lietuvu, Igauniju vai Poliju, izmaksas ir līdzīgas, bet līmenis un gūtā ceļojuma sajūta – pavisam cita.
Tiesa, ne visi diskusijas dalībnieki piekrīt kritikai. Kāds iesaka pirms došanās uz izklaides vietu mājaslapā iepazīties ar cenrādi. Tāpat tika ieteikts biļetes, piemēram, “Līvu akvaparkā” iegādāties Ziemassvētku izpārdošanās, kad visas dienas biļeti var iegādāties par 25 eiro.
Daži komentētāji norāda, ka augstas cenas ir apzināts solis, lai regulētu apmeklētāju plūsmu – uzņēmumam izdevīgāk ir pacelt cenas, lai nāk mazāk cilvēku, kas var to atļauties, nevis pieļaut, ka teritorijā saskrien puspilsēta un neviens nejūtas ērti.