TESTS. Atmiņas eksperiments: ja spēj iegaumēt vismaz 8 detaļas, tavas acis darbojas kā fotokamera 0
Iedomājies, ka ienāc mājīgā grāmatnīcā… Cik daudz no tā, ko ieraugi pirmajā acu uzmetienā, paliek tavā atmiņā? Lai to noskaidrotu, mēs tev parādīsim attēlu, un tavs uzdevums būt to kārtīgi aplūkot un iegaumēt visu, ko vien spēj.
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Gatavs izaicinājumam? Pārbaudi, vai tavs prāts fiksē lietas tikpat labi kā fotokamera!
Uzmanīgi aplūko attēlu un centies iegaumēt detaļas!
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