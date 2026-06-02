Līvānu novadā atklāts pirmais hibrīdais enerģijas parks Latvijā – tajā ieguldīti 3,4 miljoni eiro 0
Otrdien, 2. jūnijā, Līvānu novadā svinīgi atklāts atjaunīgās enerģijas attīstītāja Vindr pirmais hibrīdais enerģijas parks Latvijā. Projektā, kas apvieno saules paneļu parku ar modernu enerģijas uzkrāšanas akumulatoru sistēmu (BESS), ieguldīti 3,4 miljoni eiro. Šis ir pirmais šāda veida Vindr grupas aktīvs Baltijā, kas nodrošinās ne tikai zaļās enerģijas ražošanu, bet arī tīkla stabilizāciju un enerģētisko drošību.
Atklātais parks Līvānu novada Rožupes pagastā sastāv no vairāk nekā 6000 saules paneļu parka ar 4,25 MWp jaudu un 3,7 MW / 7,5 MWh jaudīga BESS. Šāda sinerģija ļauj enerģiju ne tikai saražot, bet arī uzkrāt un nodot tīklā brīžos, kad pieprasījums ir vislielākais vai valsts energoapgādes sistēmai nepieciešama papildu stabilitāte.
“Mums kā attīstītājam ir svarīgi ne tikai zīmēt projektus uz papīra, bet reāli būvēt un ražot,” atklāšanas pasākumā uzsvēra Vindr grupas uzņēmumu vadītāja Latvijā Baiba Zauere. “Katrs šāds parks samazina kopējās sistēmas izmaksas, jo mēs aizvietojam dārgu elektroenerģijas importu ar pašu ražotu, vietēju resursu. Mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā tā ir daļa no valsts drošības un enerģētiskās neatkarības”.
Pasākumā piedalījās Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne, kura atzinīgi novērtēja uzņēmuma investīcijas reģionā.
“Līvāni ir Latvijas saulainākā daļa, Latvijas centrs, līdz ar to ir tikai iederīgi, ka šādi atjaunīgās enerģijas projekti tiek īstenoti šeit. Līvānu pilsēta šonedēļ svin savu simtgadi, līdz ar to šīs investīcijas un parka atklāšana ir labs veids, kā jubileju ieskandināt,” akcentēja Aija Usāne.
Tāpat atklāšanā piedalījās Norvēģijas Karalistes vēstniece Latvijā Ine Morenga (Ine Måreng), uzsverot abu valstu sadarbību ilgtspējīgu inovāciju jomā un investīciju nozīmi zaļās pārejas veicināšanā: “Vienmēr Norvēģijas viesiem esmu akcentējusi, ka Rīga nav visa Latvija, tāpēc prieks, ka šāds projekts, pirmās Norvēģijas uzņēmumu investīcijas saules enerģijas jomā Latvijā, notiek tieši Latgalē, Līvānu novadā.”
Līvānu hibrīdparks ir tapis mazāk nekā gada laikā – būvniecība tika sākta 2025. gada maijā un noslēdzās 2026. gada aprīlī. Projekta tapšanā Vindr īstenoja ciešu pārrobežu sadarbību, piesaistot starptautiskus investorus un nozares partnerus.
Projekta realizācijā būtisku lomu spēlēja partneru komanda: “Energiapartner OÜ” veica parka būvniecību, “Forma 2” nodrošināja būvuzraudzību, savukārt “Capalo AI” nodrošina parka “smadzenes” – mākslīgā intelekta platformu viedai enerģijas tirdzniecībai un uzglabāšanas optimizācijai.