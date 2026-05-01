12 ierīces, kuras nedrīkst pieslēgt pagarinātājam, lai izvairītos no ugunsgēka 15

Pagarinātāji ir ērts risinājums, kad pietrūkst kontaktligzdu, taču tie nav paredzēti lieljaudas tehnikai. Nepareiza to lietošana bieži izraisa pārkaršanu, īssavienojumus un pat traģiskus ugunsgrēkus. Ir svarīgi saprast: pagarinātājs nevis palielina elektrotīkla jaudu, bet tikai sadala esošo.

Lielais maija horoskops visām zodiaka zīmēm – gaidāmi emocionāli un nozīmīgi notikumi
Nekad neizmanto šīs ciparu kombinācijas! Nosaukti 10 populārākie PIN kodi, kurus uzminēt pa spēkam būs ikvienam 19
Trauksmes zvani arī no Vācijas: atvaļināts ģenerālis brīdina par Putina plāniem Baltijā
Kā norāda izdevums Southern Living, standarta 15 ampēru pagarinātājs spēj izturēt slodzi līdz aptuveni 1800 vatiem. Ja ierīces kopējā jauda pārsniedz šo robežu, tās lietošana caur pagarinātāju kļūst bīstama.

12 ierīces, kuras jāvieno tieši sienas kontaktligzdā:

“Padoms no mana maka jums par brīvu!” Sieviete atklāj, kā, nododot analīzes, ietaupīt vairākus desmitus eiro
“Nekad nav viegli atvadīties no tā, ko patiesi mīli.” Sevastova noslēdz tenisistes karjeru

Sarakstā iekļauta tehnika, kas darbības laikā patērē lielu enerģijas daudzumu vai rada straujus sprieguma lēcienus:

Ledusskapji – tie darbojas nepārtraukti un patērē daudz enerģijas kompresora iedarbināšanas brīdī;

Mikroviļņu krāsnis – to jauda bieži pārsniedz pagarinātāja iespējas;

Kafijas automāti – ūdens uzsildīšanai nepieciešams liels enerģijas impulss;

Tosteri – sildelementi patērē ievērojamu jaudu;

Multivārāmie katli – tie darbojas ilgstoši un rada lielu slodzi;

Blenderi – jaudīgie motori var pārslogot vadus;

Sildītāji – šis ir biežākais ugunsgrēku cēlonis, jo sildītāji burtiski “kausē” vadus;

Gaisa kondicionieri – līdzīgi kā ledusskapjiem, arī tiem nepieciešama tiešā ligzda;

Veļasmašīnas – gan sildīšanas, gan centrifugēšanas režīmi ir ļoti jaudīgi;

Matu žāvētāji (fēni) – rada milzīgu īslaicīgu slodzi;

Gludekļi – to jauda var momentāni pārkarsēt pagarinātāja kontaktu;

Elektroinstrumenti (piemēram, urbji vai zāģi) – dzinēju jauda nav piemērota sadzīves pagarinātājiem.

Prognozes ir biedējošas – elektroenerģijas cenas gaidāmajā ziemā varētu pietuvoties 2022. gada krīzes rekordlīmenim
“Lidl” savos veikalos tirgos arī saules paneļus – iespraud vadu rozetē un aizmirsti par lieliem elektrības rēķiniem
Tās “ēd” jūsu naudu, pat tad, kad ir izslēgtas! 8 lietas, kuras noteikti ir jāatvieno no elektrības
