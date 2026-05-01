12 ierīces, kuras nedrīkst pieslēgt pagarinātājam, lai izvairītos no ugunsgēka
Pagarinātāji ir ērts risinājums, kad pietrūkst kontaktligzdu, taču tie nav paredzēti lieljaudas tehnikai. Nepareiza to lietošana bieži izraisa pārkaršanu, īssavienojumus un pat traģiskus ugunsgrēkus. Ir svarīgi saprast: pagarinātājs nevis palielina elektrotīkla jaudu, bet tikai sadala esošo.
Kā norāda izdevums Southern Living, standarta 15 ampēru pagarinātājs spēj izturēt slodzi līdz aptuveni 1800 vatiem. Ja ierīces kopējā jauda pārsniedz šo robežu, tās lietošana caur pagarinātāju kļūst bīstama.
12 ierīces, kuras jāvieno tieši sienas kontaktligzdā:
Sarakstā iekļauta tehnika, kas darbības laikā patērē lielu enerģijas daudzumu vai rada straujus sprieguma lēcienus:
Ledusskapji – tie darbojas nepārtraukti un patērē daudz enerģijas kompresora iedarbināšanas brīdī;
Mikroviļņu krāsnis – to jauda bieži pārsniedz pagarinātāja iespējas;
Kafijas automāti – ūdens uzsildīšanai nepieciešams liels enerģijas impulss;
Tosteri – sildelementi patērē ievērojamu jaudu;
Multivārāmie katli – tie darbojas ilgstoši un rada lielu slodzi;
Blenderi – jaudīgie motori var pārslogot vadus;
Sildītāji – šis ir biežākais ugunsgrēku cēlonis, jo sildītāji burtiski “kausē” vadus;
Gaisa kondicionieri – līdzīgi kā ledusskapjiem, arī tiem nepieciešama tiešā ligzda;
Veļasmašīnas – gan sildīšanas, gan centrifugēšanas režīmi ir ļoti jaudīgi;
Matu žāvētāji (fēni) – rada milzīgu īslaicīgu slodzi;
Gludekļi – to jauda var momentāni pārkarsēt pagarinātāja kontaktu;
Elektroinstrumenti (piemēram, urbji vai zāģi) – dzinēju jauda nav piemērota sadzīves pagarinātājiem.