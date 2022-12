Basketbolistam Lomažam grūtākie treniņi karjerā Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas gada labākais basketbolists Rihards Lomažs Vācijas klubā Oldenburgas “EWE Baskets” piedzīvo grūtākos treniņus karjerā.

Lomažs sezonu iesāka Spānijā, bet kopš novembra vidus spēlē Vācijas vienībā “EWE Baskets”, kuras galvenais treneris spānis Pedro Kaless liek kārtīgi pasvīst treniņos. Sezonas laikā tik liela slodze Rihardam esot pirmo reizi karjerā, arī savulaik “Ventspilī” pie Roberta Štelmahera klājies vieglāk. “Kad es biju Ventspilī, tad vairs nebija tik grūti, džeki teica, ka nevarot salīdzināt ar to, kā bija pirms tam,” uz salīdzinājumu reaģē Rihards Lomažs. “Oldenburgā treniņi ir diezgan intensīvi, skrienam, spēlējam. Bija jāpierod pie intensitātes, noteikumiem, trenera prasībām. Sedzam pa visu laukumu, līdz šim pats ar to nebiju saskāries. Nu jau esmu iegājis ritmā un ir vieglāk.”

Oldenburgas vienība ir viena no rezultatīvākajām Vācijas līgā, vienlaikus arī pretiniekiem ļauj iemest visnotaļ daudz. Rihards skaidro, ka komanda spēlē ātru basketbolu, tādējādi spēles mēdz izvērsties rezultatīvas. Viņš pats vidēji mačā laukumā pavada 22 minūtes, gūst 9,4 pun­ktus un izpilda 4,2 rezultatīvas piespēles (otrais rādītājs komandā), ir gandarīts par trenera uzticību. “Esmu iejuties par simt procentiem. Sākumā taustījos, mēģināju saprast, bet tagad jau zinu, ko komandas biedri darīs un ko treneris gaida, ko nedrīkst darīt. Atliek tikai spēlēt,” norāda Lomažs.

Vācijas čempionātā viņš spēlēja aizpērnajā sezonā un uzskata, ka kopš tā laika līgas līmenis ir audzis – vairāk meistarīgu leģionāru, iepriekš vāciešu spēlētāji jau bija gados, tagad progresējusi jaunā paaudze. “Interesanti, katra spēle kā izaicinājums. Komandai noteikti jāiekļūst izslēgšanas spēlēs, un ir lieliska iespēja pārvarēt pirmo kārtu, tad jāskatās tālāk, kausa izcīņā esam fināla četriniekā.” “EWE Baskets” ar septiņām uzvarām 11 spēlēs kopvērtējumā ir piektajā vietā 18 komandu konkurencē.

Mačā pret “Rostock” Lomažs nospēlēja 13 minūtes un tika izraidīts no zāles, jo saņēma nesportisko un tehnisko piezīmi. “Mani neizraidīja par runāšanu ar tiesnesi. Iedeva nesportisko piezīmi par ātrā uzbrukuma apturēšanu, situācija bija 50 pret 50. Pēc minūtes metu pustālo, gaisā bija kontakts, parādīju to, iedeva tehnisko piezīmi par tēlošanu, līdz ar to spēle beidzās. Pirmo reizi dzīvē kaut kas tāds, pēc mača tiesnesis atvainojās, bet tas man neko nedod. Visu nedēļu gaidu maču un tu mani izmet ārā, tā būtu bijusi viena no labākajām spēlēm, lieliski jutos. Saprastu, ja būtu tiesnesim uzbrucis, bet es vienkārši metu pa grozu,” ar neizpratni momentu atminas Rihards Lomažs.

Latvijas Basketbola savienības aptaujā Lomažs pirmo reizi atzīts par Latvijas gada labāko basketbolistu. Lielākos paldies par šo atzinību viņš velta pirmajam trenerim Arkādijam Bajāram, ģimenei, treneriem Gintam Fogelim un Robertam Štelmaheram par “Ventspilī” pavadīto laiku, tāpat kādreizējam komandas biedram Kristapam Janičenokam. “Šis man bijis ļoti labs gads, ja neskaita laiku Spānijā, kur nesakrita ar treneri – tā notiek. Turcijā ļoti labi sevi parādīju, ja tur būtu spēcīgāka komanda, tad kaut ko arī uzvarētu. Iepriekšējās sezonas laikā bija daudz piedāvājumu no citām komandām, bet negribēju nekur skriet, Turcijā vēl joprojām par mani ir interese. Izlasē devu ļoti lielu ieguldījumu tikšanai uz Pasaules kausu.” Lomažs atgādina, ka lielajos čempionātos vēl nav spēlējis, līdz ar to valstsvienības kvalificēšanās pasaules čempionātam ir svarīgs notikums viņa karjerā.

Rihards Lomažs ir Pasaules kausa atlases 11. rezultatīvākais spēlētājs ar vidēji mačā gūtiem 15,6 pun­ktiem.

“Galvenais – veselība. Pārējo mēģināšu pats sakārtot,” par nākamo gadu uzsver 26 gadus vecais basketbolists.

Tikmēr Rodions Kurucs pārtraucis līgumu ar Spānijas vienību Seviljas “Real Betis” un pievienojies Francijas vienībai “Strasbourg”, ko vada Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki. Seviljā viņš vidēji mačā spēlēja 16 minūtes un guva nepilnus piecus punktus.