Atsaucoties uz informāciju sociālo mediju platformā “X”, kuru publicējis medijs “Nexta_tv”, Aleksandrs Lukašenko izteicis draudus savu oponentu radiniekiem.

Kā ziņo medijs, Visbaltkrievijas Tautas asamblejas laikā Lukašenko izteicies, ka ikviens, kurš grasās uzbrukt Baltkrievijai, riskē ar saviem radiniekiem.

“Es brīdinu tos, kas gatavojas uzbrukt Baltkrievijai: jūs nodarāt lielu ļaunumu saviem radiniekiem. Jums ir īpašums Baltkrievijā – es jums iesaku aizmirst par šo īpašumu. Neapdraudiet savus radiniekus. Es neturpināšu, jūs zināt, pie kā tas var novest.”

Asamblejas laikā Lukašenko vairākkārt runājis par karu Ukrainā, vainojot tajā ASV un “kolektīvos Rietumus”. Savā runā viņš pieminējis baltkrievu brīvprātīgos, kas cīnās Ukrainas pusē, kā arī minējis, ka Polijā un Lietuvā esot organizācijas, kuras it kā plāno uzbrukt Baltkrievijai.

Lukashenka threatens relatives of his opponents

During the All-Belarusian People's Assembly, he said: "I warn those who are going to attack Belarus: you're doing a lot of harm to your relatives. You have property in Belarus – I advise you to forget about this property, but do… pic.twitter.com/dXz93S1V2s

— NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2024