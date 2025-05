Latvijas Meža dienas 2024

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas parks Tērvetē aicina uz vairāk nekā 30 izzinošiem, atraktīviem un ar īstu piedzīvojuma garšu piepildītiem pasākumiem. “Šopavasar te būs gan ko redzēt, gan darīt,” saka LVM Dabas parka Informācijas centra vadītāja Lilita Kauste.

Jau astoto gadu 23., 24. maijā notiks Baltijā lielākais meža izziņas festivāls “Latvijas Meža dienas”. Bērni un jaunieši, kā arī visi citi interesenti, tajās varēs iepazīt meža audzēšanas ciklu no sēkliņas līdz koka mājai, kā arī izzinātu mācību un karjeras iespējas meža nozarē vairāk nekā 100 meža izziņas pieturās. Šogad galvenais pasākuma vadmotīvs, atsaucoties zemessargu iniciatīvai – “Mana Latvija. Mana atbildība”, mudinot ikvienu aizdomāties par savu lomu valsts drošībā, labklājībā un mežu nākotnē.

Pasākuma laikā kopā atjaunosim pērnās vētras gāztās mežaudzes LVM dabas parkā Tērvetē, iestādot vairāk kā 10000 jaunu koku. Būs arī īpašie muzikālie viesi: 23. maijā meža draugus priecēs Fiņķis, bet 24. maijā – “Carnival Youth”. Visiem pasākuma dalībniekiem dāvana – bezmaksas ieeja LVM dabas parkā Tērvetē!

Ap Jāņiem durvis vērs arī jauns apmeklētāju un izziņas centrs ar skatu torni un stāvlaukumu 600 automašīnām. Apmeklētāju centrā būs pieejama informācija par tūrisma un vides izziņas iespējām Latvijā, kā arī citos LVM rekreācijas objektos, suvenīru veikals, kase un labierīcības. Līdzās jaunajam centram iekārtotajā pasākumu vietā koncertus, izrādes un izglītojošus pasākumus varēs vērot vienlaicīgi līdz pieciem tūkstošiem apmeklētāju.

LVM dabas parks Tērvetē – ideāla vieta atpūtai

Parks ir ideāla vieta atpūtai visiem, kas vēlas būt tuvāk dabai, baudīt mieru un īpašu noskaņu. LVM Dabas parka Tērvetē kopējā platība ir 800 hektāri, bet taku kopējais garums – 35 kilometri. Lilita Kauste teic, ka parka plašums atļauj te vienlaikus atpūsties daudziem cilvēkiem, tanī pašā laikā saglabājot pietiekamu distanci citam no cita, lai varētu kārtīgi atpūsties un pilnu krūti baudīt spirgto meža gaisu. “Parku nevar izstaigāt pa stundu, tam jāatvēl diena vai divas. Kad kājas sagurušas, var sēsties Pasaku bānītī un iecienītākās atpūtas vietas aplūkot no tā vagoniņiem. Mums ir arī Tauriņu māja, mini ZOO un pavisam drīz – jūnijā – atkal būs Tarzāna šķēršļu parks, kurš pēc pagājušā gada lielās vētras tiek būvēts pilnīgi no jauna.

Bērnus gaida rūķi, Meža laumiņa, jestrā Sila raganiņa, arī savus Lieldienu darbus paveikušais zaķis Brencis. “Mūsu pasaku tēli ir kaut kas īpašs. Gluži kā tādi magnētiņi, kas apmeklētājus vilina un uzrunā. Bērni viņiem mēdz atklāt savus slēptākos stāstus un noslēpumus, savukārt pasaku tēli vienmēr ir gatavi savus mazos ciemiņus uzklausīt, uzmundrināt un iedrošināt kādam solītim uz priekšu,” stāsta Lilita Kauste.

Visi pasaku tēli, atbilstoši bērnu vecuma posmam, viņiem stāsta par to, kas notiek mežā, kādas dzīvās radības – no sīksīkām vabolītēm līdz lielajiem meža zvēriem te dzīvo, kā Latvijā tiek audzēti meži un kā LVM tos apsaimnieko. “Caur atraktivitāti, iesaisti un līdzdarbošanos bērniem tiek dota iespēja smelties dažādas meža gudrības,” skaidro Lilita Kauste.

Naktsmītnes un mājas mīluļi

Interesentiem tiek piedāvātas arī naktsmītnes. LVM dabas parka glempingā pieejamas gan mājīgas pazemes mājiņas, gan namiņi kokos. Glempingā var nakšņot arī savā treilerā, autofurgonā vai teltī.

Taujāta, vai uz dabas parku var ņemt līdzi arī četrkājainos mājas mīluļus, Lilita Kauste atbild apstiprinoši. “Mēs esam suņiem draudzīga vieta, tikai mēs visus suņu saimniekus lūdzam būt atbildīgiem. Vidēja un lielāka izmēra suņiem noteikti jābūt pavadā un lielajiem suņiem vajadzīgs arī uzpurnis. Mazajiem sunīšiem, kurus saimnieks var paņemt arī rokā, šie noteikumi nav tik stingri. Jāsaprot, ka dabas parku apmeklē ļoti daudzas ģimenes ar maziem bērniem, un mazuļi var negaidot sunim pieskriet, gribēt to apmīļot, vai neviļus uzkāpt viņam uz ķepas – situācijas var būt ļoti daudzas un dažādas.” LVM dabas parka Tērvetē Informācijas centra vadītāja arī uzsver, ka ieejas maksa par parka apmeklējumu ir ļoti demokrātiska, bet bērniem līdz 7 gadu vecumam ir brīvbiļetes. Arī par dabas parkā notiekošajiem pasākumiem atsevišķa samaksa nav, tā iekļauta jau ieejas biļetes cenā. Parka teritorijā jāmaksā vienīgi par ārpakalpojumu sniedzēju piedāvājumu, kā, piemēram, Taureņu mājas, Mini ZOO vai Tarzānu parka apmeklējumu. Biļetes jāpērk arī braucienam ar Pasaku bānīti.

“Mēs vēlamies, lai pēc iespējas vairāk cilvēku pavada laiku dabā. Tā paņem un izlīdzina visu ikdienas sasprindzinājumu. Brauciet pie mums, staigājiet pa parka takām! Lai visiem labs prāts un noskaņojums un pavasaris sākas ar jaukām lietām,” aicina Lilita Kauste.