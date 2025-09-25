Magones kavaliera striptīzs beidzas ar izgāšanos: Ne “kabacis”, ne “bulciņas” 0
Šovā "Slavenības. Bez filtra" cīņa par Magones sirdi turpinās. Pēc sātīgajām pusdienām saimniece kopā ar kavalieriem dodas uz vietējo dīķi nopeldēties. Nonācis peldvietā, Andrītis izdomā, ka labprāt nosnaustos.
Magone šādu attieksmi neakceptē – viņa ātri vien izdzen Andrīti no šūpuļtīkla. "Viss… davai – kauliņ, celies," saka Magone un pasniedz dvieli, un piebilst: "Tā, ūzas nost un lasies ūdenī, rādi priekšzīmi." Aizkadrā Andrītis stāsta, ka plānojot gulēt pie dīķīša, un interesējas, cik dziļš ir ūdens. Magone norāda, ka var taču aiziet un paskatīties, turklāt vēl pārbaudīt laipu: "Tā it kā pirmo reizi Sinolē!"
Kamēr saimniece pārbauda dīķi, kungi lēni gatavojas peldēšanai. Viņa mudina abus doties ūdenī, bet Andrītis iebilst: "Man mugurā izvirtīgākas apakšbikses." Viņš atgādina, ka Magone reiz prasījusi striptīzu, un bravūrīgi piebilst: "Tā jāpaskatās… ārprāts, vajadzēja kaut kādu gurķi ielikt!" Magone nosmej, ka no siltumnīcas varēja paņemt kabaci.
Pēc brīža Andrītis "piekārto mantību" un pauž, ka vajadzīga mūzika. Magone nosaka, ka paši nodziedās kādu meldiņu. Aplausu pavadībā Andrītis sāk improvizētu striptīza deju – viņš velk nost bikses, lai atrādītu savas īpaši apdrukātās apakšbikses. Priekšpusē rakstīts: "Gultā esmu lielisks", bet aizmugurē: "Ne reizi neesmu izkritis."
Magone cenšas izlasīt tekstu. "Tā dirsiņa tik maziņa… parādi, kas tur rakstīts? Tā rullējies, ka neesi izkritis – velies, velies, bet neizvelies?" jautā Magone, bet Andrītis lepni piebilst, ka no telts gan neesot iespējams izvelties.
"Kur prikols? Ne priekša, ne aizmugure – neko nesapratu. Ne "kabacis", ne "bulciņas," pēc Andra priekšnesuma spriež Magone. Aizkadrā viņa vēl tiešāk nosaka: "Es nezinu, ko teikt – tizli vai forši? Es pat nevaru noreaģēt… kas tur? Ne tur dibens, ne tur priekšas, ja godīgi.”
Aizvainots Andrītis nosaka, lai Magone pati iet nopeldēties, bet viņš izvēlas ieslīgt krēslā pie ezera un beidzot nosnausties. Tikmēr Magone kopā ar Edgaru, kurš jau paspējis iekarot viņas simpātijas, gatavojas doties peldēties.