Magone atklāj pikantas detaļas par piedzīvoto Ēģiptē. Un tas nav saistīts ar Venti 0
Šī gada sākumā “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Magone Liedeskalna kopā ar dēla tēvu Venti Vītolu devās uz Ēģipti, lai noskaidrotu savu attiecību nākotni. Tomēr ceļojumā notika negaidīts pavērsiens – Magones sirdi iekaroja kāds vietējais vīrietis. Jaunās sezonas sākumā viņa beidzot liek kārtis galdā un atklāj, kā viss patiesībā izvērties.
Magones draudzene Māra neslēpj ziņkāri un jautā: “Vai tad tev šobrīd nevajadzēja būt Ēģiptē?” Tikmēr Magone atbild: “Nu, jā… Redzi, tās jaunās meitenes ir stulbas un naivas. Es tāda pati..”
Magone teic, ka viņu uzrunājis vīrieša ārējais tēls, tomēr drīz vien viņa saskatījusi “sarkanos karogus”.
Sākumā viņš šķitis simpātisks un gudrs, bet drīz vien kļuvis pārāk uzstājīgs, prasot intīmas fotogrāfijas. Magone atteikusies, un, viņasprāt, ēģiptietis apvainojies, ka nav dabūjis to, ko vēlas. Magone gan piebilst: “Esmu brīva un neatkarīga sieviete!”
Pēcāk abu starpā komunikācija mazinājusies, bet Magoni dīdījis nemiers, viņa vēlējusies sarunu ar ēģiptieti. “Tuvāk nāca rudens, es taisījos zvanīt, bet nevarēju “Whatsapp” atrast. Nu nave, nerāda! Tas lika saprast, ka viņš mani ir nobloķējis. Iespējams, viņam ir sieva un viņš gribēja afēru.”
“Re, kā lielījos, lielījos, bet līdz Ēģiptei pie tā brūtgāna arī netiku,” Magone atzīst, ka romāns ar ēģiptieti noslēdzies ar fiasko.