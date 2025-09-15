“Ieraudzīju divas strīpiņas!” Magone atgriežas šovā ar skaļu atzīšanos – dzīve ir mainījusies 0
Sveicot skatītājus ar jaunās “Slavenības. Bez filtra” sezonas sākumu, dzejniece Magone Liedeskalna atklāj, ka vasara, kura tā īsti nemaz nepienāca, paskrējusi ļoti ātri. Ideju un plānu netrūcis – viņa pat bija sadomājusi savā sētā sarīkot kavalieru “mīlas nometni”. Tomēr dzīve ieviesusi korekcijas, un, kā pati ar ironiju stāsta, visus iecerētos darbus nācies atcelt.
“Ir sanākušas Magonei divas strīpiņas beidzot pa pieciem gadiem! Redziet, kādas man ir skaistas divas svītriņas, pilnas. Ļoti smukas, un vēl ir divas svītriņas. Jā, gribētos, ka tās būtu grūtniecības svītriņas, bet šoreiz tās ir sasodītās koronas svītriņas,” ķecerīgi atzīstas Magone.
Viņa stāsta, ka slimība nav joka lieta. “Nu redz, arī stiprie gari kādreiz sakrīt gultās, un apslimusi esmu ne pa jokam – sāp galva,” pauž Magone.
Lai gan pašsajūta nav laba, Magone uzsver, ka var paļauties uz savu ģimeni: “Nu labi, ka mazie mājās vismaz ir, kas apkalpo.”
Vienlaikus viņa saglabā optimismu un prieku par atgriešanos pie skatītājiem jaunajā sezonā.
“Prieks jūs atkal visus sveicināt. Skumu bez jums – bez komentāriem nekādas dzīves vairs nav,” sarkastiski un sirsnīgi piebilst Magone.