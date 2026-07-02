Pārtikas veikals. Ilustratīvs attēls
Pārtikas veikals. Ilustratīvs attēls
Foto: Paula Čurkste/LETA

Maksāsim mazāk par maizi un pienu, bet kā to kompensēs? Ekonomists norāda uz budžeta riskiem 0

Pievieno LA.LV
LETA
8:22, 2. jūlijs 2026
Ziņas Ekonomika

Saistībā ar samazināto pievienotās vērtības nodokli (PVN) četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – valdībai būs jādomā, vai negūtos ienākumus budžetā kompensēt, revidējot tēriņus vai ceļot nodokļus, aģentūrai LETA norādīja “SEB bankas” galvenais ekonomists Dainis Gašpuitis.

Pēc pirmās ziemas jau gribēsies pārdot: 10 automašīnas, kas Latvijas klimatam nav piemērotas
Veselam
3 dārzeņi un 3 ogas, ko jūlijā vajadzētu ēst pilnām mutēm, lai organisms būtu “uzlādēts” ilgam laikam
Tikai viena diena mēnesī! Astrologi nosaukuši katras zodiaka zīmes veiksmīgāko dienu 2026. gada jūlijā
Lasīt citas ziņas

Ekonomists norāda, ka Finanšu ministrijas aplēses par pasākuma ietekmi uz budžetu ir 15 miljoni eiro, bet ir izskanējuši arī vērtējumi par 30 miljonu eiro ietekmi. Viņaprāt, visticamāk, ietekme veidosies minētajā amplitūdā.

“Tā jebkurā gadījumā būs grūti novērtējama, īpaši, ja ņem vērā lēmuma pušu atšķirīgās intereses un politisko faktoru. Par to liecina arī līdzšinējā pieredze par samazināto PVN augļiem, dārzeņiem un ogām, kura ietekmes novērtējumi ir bijuši krasi atšķirīgi,” skaidro ekonomists.

CITI ŠOBRĪD LASA
Valsts policija meklē Gruzijā pazudušu latviešu jaunieti
Pēc valdības maiņas publiskoti pirmie partiju reitingi
Pirmie pircēji dalās pieredzē pēc 1. jūlija importa nodevas ieviešanas: vieniem 3 eiro, citiem summa daudz lielāka

Gašpuitis pauž, ka šo soli jāvērtē kā “limitētu politiķu priekšvēlēšanu reveransu sabiedrībai”, jo visai pārtikai samazināt nodokli būtu pārāk liels izaicinājums budžetam.
Viņš skaidro, ka, samazinot ieņēmumus, ir jādomā, kā to kompensēt, un tas tiek vērtēts katra pasākuma kontekstā. Taču šī ir politiska atkāpe un primārais ir budžeta deficīts.

“Tā kā budžeta perspektīvas ir izaicinošas, tad risinājumi un iespējas būs jaunās valdības rokās – revidēt tēriņus vai doties nodokļu celšanas virzienā,” norāda Gašpuitis.
Jau ziņots, ka Saeima 2025. gada decembrī pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas nosaka, ka daļai pārtikas pamatproduktu noteikta samazinātā PVN likme 12% apmērā.
Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu – līdz 2027. gada 30. jūnijam.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) norāda, ka 12% PVN likme Latvijā jau tiek piemērota vairākām pārtikas produktu grupām, tostarp zīdaiņu specializētajai pārtikai, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.

No 1. jūlija PVN samazinātā likme attiecas arī uz visu veidu maizi, tai skaitā pasterizētu vai saldētu, tostarp ar pieļaujamām piedevām – sēklām, riekstiem, graudiem un citām -, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
No 1. jūlija daļai pārtikas produktu būs zemāks PVN: Danusēvičs skaidro, ko tas nozīmēs pircējiem
TV24
“Neviens nestrādā, jo visi atpūšas.” Eksperts skaidro, vai daudzās svētku brīvdienas smagi ietekmē valsts ekonomiku
Tas ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā cels šo nodokli! Speciālisti iezīmē mūsu nākotnes tēriņus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.