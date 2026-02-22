Tas ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā cels šo nodokli! Speciālisti iezīmē mūsu nākotnes tēriņus 0

16:09, 22. februāris 2026
Ziņas Ekonomika

Kādus nodokļus valdība varētu celt?

“Latvijas valsts publiskā pārvalde ir spīlēs, ka ir ļoti maz laika, kad politiķi uzdrošinās kaut ko darīt, līdz ar to, mums jāseko līdzi, lai tas netiek izdarīts uz sociāli mazāk aizsargāto cilvēku rēķina,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” atbild Agnese Logina, Rīgas domes deputāte (Progresīvie).

“Tas būs PVN, tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs celsim PVN!” diskusijā iesaistās Kalvis Vītoliņš, jurists, Latvijas loģistikas asociācijas dibinātājs.

Pilnu diskusiju skaties video.

