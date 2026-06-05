No 1. jūlija daļai pārtikas produktu būs zemāks PVN: Danusēvičs skaidro, ko tas nozīmēs pircējiem 0

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LA.LV
17:00, 5. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

No 1. jūlija vairākām pārtikas produktu grupām Latvijā tiks piemērota samazināta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, tomēr izmaiņas neattieksies uz visiem produktiem. To TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidroja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.

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Pēc viņa teiktā, samazinātais PVN tiks piemērots svaigai vistas gaļai, maizes izstrādājumiem (izņemot atsevišķus konditorejas izstrādājumus), olām un vēl vairākām produktu grupām, par kurām vēl tiek precizēti skaidrojumi.

Danusēvičs uzsvēra, ka ieguvēji būs pircēji, kuri izvēlas svaigus produktus.

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“Ja vistas gaļu pirksiet svaigā veidā, tur būs samazināts PVN,” viņš sacīja. Vienlaikus viņš norādīja, ka pārstrādātiem produktiem šis atvieglojums netiks piemērots.

Tas nozīmē, ka tādiem produktiem kā cīsiņi, desas un citi pārstrādātas gaļas izstrādājumi PVN likme nemainīsies, lai gan to ražošanā tiek izmantota tā pati vistas gaļa.

Danusēvičs atzina, ka šāda pieeja daļai pircēju var šķist pretrunīga, jo gala produkts bieži vien tiek ražots tajā pašā uzņēmumā, kur tiek sagatavota arī svaigā gaļa.

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