“Beztabildīga iejaukšanās!” Lidmašīna, kurā atradās Lielbritānijas aizsardzības ministrs, piedzīvojusi incidentu pie Krievijas robežas 3
Lidmašīna, kurā atradās Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs, pēc vizītes Igaunijā saskārusies ar nopietniem navigācijas traucējumiem lidojuma laikā pie Krievijas robežas, ziņo “The Times”. Tiek pieļauts, ka ietekmi radījušas Krievijas elektroniskās karadarbības sistēmas.
Saskaņā ar publiskoto informāciju incidents noticis Karalisko gaisa spēku lidmašīnā laikā, kad tā atradusies netālu no Krievijas robežas. Lidojuma laikā pēkšņi pazudis GPS signāls, radot sarežģījumus navigācijas sistēmu darbībā.
Situācijas dēļ pilotiem nācies izmantot rezerves navigācijas sistēmas, lai droši turpinātu lidojumu. Tāpat ziņots, ka radušies īslaicīgi traucējumi atsevišķu ierīču darbībā un interneta savienojumā lidmašīnas salonā.
Avots Lielbritānijas Aizsardzības ministrijā notikušo raksturojis kā bezatbildīgu iejaukšanos, uzsverot, ka militārās lidmašīnas un to apkalpes ir apmācītas šādām situācijām un spēj turpināt darbu arī tad, ja tiek traucētas ierastās sistēmas.
Maskava līdz šim nav sniegusi oficiālu komentāru par notikušo.
Lai gan konkrētais incidents neizraisīja nopietnākas sekas, tas atkal aktualizējis jautājumus par drošību reģionā un pieaugošo elektroniskās karadarbības lomu mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā.