“Nebūs nekādu vasaras brīvlaiku…” Saeimas deputāte ieskicē, kā strādās jaunā valdība 3

10:07, 25. maijs 2026
Saeimas deputāte Aiva Vīksna, frakcijas “Apvienotais saraksts” priekšsēdētāja vietniece TV24 raidījumā “Ziņu top” komentēja jaunās valdības veidošanas procesu un iespējamo darba modeli.

Vīksna norādīja, ka starp četriem politiskajiem spēkiem jau panākta vienošanās par atbildības sadalījumu, katram paredzot četras nozīmīgas pozīcijas. “Līdz ar to mēs esam vienlīdzīgi partneri,” viņa sacīja.

Politiķe uzsvēra, ka šobrīd svarīgākais nav politiskās spēles vai cīņa par dominanci, bet gan spēja ātri un efektīvi strādāt. “Spēles mēs nespēlēsim, ir pietiekami maz laika un ir jāstrādā,” pauda Vīksna.

Viņa atklāja, ka valdības darbu organizēs Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs, kurš, pēc viņas teiktā, plānojot daudz intensīvāku darba režīmu.

Vīksna norādīja, ka Ministru kabineta sēdes varētu notikt ne tikai reizi nedēļā, bet nepieciešamības gadījumā arī biežāk.

“Te nebūs nekādu vasaras brīvlaiku vai atvaļinājumu,” viņa uzsvēra.

Pēc Vīksnas domām, sabiedrība no jaunās valdības sagaida konkrētus rezultātus, tāpēc politiķiem būs jāstrādā daudz aktīvāk nekā līdz šim.

